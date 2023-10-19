В Гродненской области перевыполнили план по ремонту местных дорог

Новости Беларуси. План по ремонту местных автодорог и мостов перевыполнили в Гродненской области. Таких результатов удалось достичь благодаря вниманию правительства к вопросу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 9 месяцев в регионе реконструировали свыше 200 километров транспортных артерий местного значения, что практически на 20 % больше задания, которое было предусмотрено госпрограммой «Дороги Беларуси». В числе приоритетных направлений – подъезды к агрогородкам, социально значимым объектам, предприятиям, участки с регулярным транспортным сообщением. Особое внимание мостам: отремонтировано больше запланированного. Уже завершены работы на шести переправах, до конца года будет готов 250-метровый мост через Неман в Новогрудском районе.

Владимир Цылько, заместитель генерального директора предприятия «Гроднооблдорстрой»:

У нас основными двумя источниками финансирования все время были областной бюджет и средства республиканского дорожного фонда, но в последние годы дополнительно правительство предусматривает в республиканском бюджете средства на ремонт. В 21 году было где-то 11,5 миллиона рублей, то в прошлом году 23 600 и в этом году тоже 23 600 дополнительно выделено. Вот за счет этих средств нам и удалось увеличить по сравнению с заданием госпрограммы протяженность ремонтируемых участков дорог.