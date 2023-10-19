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Хит на родном языке. Белорусские певцы рассказали, как создавалась песня «Сапраўды»

19 октября 2023 07:58
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Октябрь радует нас постоянно музыкальными премьерами. Поэтому самое время пообщаться с нашими белорусскими талантами, красивыми, энергичными.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Артем Скороль, певец и Лера Бернатович, певица.

Как образовался творческий дуэт?

Юрий Царев, ведущий:
Как творческий дуэт вы существуете совсем недавно, скажите, что заставило вас объединиться?

Хит на родном языке. Белорусские певцы рассказали, как создавалась песня «Сапраўды»-1

Лера Бернатович, певица:
Написали песню «Сапраўды», а песня создана для парня и для девушки, поэтому решили подобрать дуэт, подбирали именно девушку Артему. Проводили кастинг, выбирали девочку, в колледже искусств меня нашли.

Юрий Царев:
И вы сразу спелись?

Хит на родном языке. Белорусские певцы рассказали, как создавалась песня «Сапраўды»-4

Артем Скороль, певец:
Да. Когда мы первый раз встретились на репетиции песни, сразу какой-то коннект нашли и начали дружить, переписываться.

Юрий Царев:
Вы уже поработали на всех, том чистое главных, площадках нашей страны. Как вы думаете, в чем успех вашей песни и успех вашего дуэта?

Артем Скороль:
Мы с Леры дуэт молодой. Молодежный. На белорусской страде я не видел таких молодых дуэтов, молодежных. Поэтому я думаю, что это плюс, что мы поем на белорусском языке, потому что сейчас пошла такая тенденция, что пишут на русском языке. А хотелось бы на белорусском, на родном языке.

Кто автор песни?

Ольга Бурлакова, ведущая:
Кто автор песни?

Артем Скороль:
Слава – Анна Селук, музыка – Олег Шаумаров.

Ольга Бурлакова:
Вы объединились только для конкретной песни либо у вас уже далеко идущие планы совместного творчества?

Хит на родном языке. Белорусские певцы рассказали, как создавалась песня «Сапраўды»-7

Артем Скороль:
Нет, конечно, далеко идущие планы совместные. Мы будем писать новые песни, клипы снимать.

Юрий Царев:
Вы одни из немногих, у кого есть клип. Как пришли к идее клипа? Это ваша первая работа?

Артем Скороль:
На таком уровне масштабным, профессиональным у меня первый клип, у Леры тоже.

Юрий Царев:
Интересно было сниматься?

Артем Скороль:
Очень было интересно сниматься. У нас было два съемочных дня, четыре локации. В первый день у нас было три локации. Мы с утра до самой ночи снимали это все. И вот на второй день уже четвертая локация, это в парке было.

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Расскажите про аэродром. Почему вам вообще понадобились самолеты? Как там происходил процесс съемок?

Лера Бернатович:
Самолетов у нас на самом деле не было. Дым был. Это просто задумка такая, что мы на взлетной площадке. То есть самолетов не было, но сама площадка взлетная. И там пускали дым.

Хит на родном языке. Белорусские певцы рассказали, как создавалась песня «Сапраўды»-10

Артем Скороль:
Это еще снимали вечером. То есть часов в 10. Уже закат был.

Есть ли дальнейшие творческие планы?

Ольга Бурлакова:
Расскажите, какие у вас дальнейшие творческие планы? Может быть, уже написаны новые песни?

Лера Бернатович:
Сейчас уже будем думать что-то новое. Делать какие-то новые проекты, песни.

Артем Скороль:
Не хотелось бы только останавливаться на песне.

# Белорусская музыка # общество # Юрий Царёв # Лера Бернатович # Артем Скороль # Ольга Бурлакова # Екатерина Яцкевич # Фотофакт

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