Хит на родном языке. Белорусские певцы рассказали, как создавалась песня «Сапраўды»
Октябрь радует нас постоянно музыкальными премьерами. Поэтому самое время пообщаться с нашими белорусскими талантами, красивыми, энергичными.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Артем Скороль, певец и Лера Бернатович, певица.
Как образовался творческий дуэт?
Юрий Царев, ведущий:
Как творческий дуэт вы существуете совсем недавно, скажите, что заставило вас объединиться?
Лера Бернатович, певица:
Написали песню «Сапраўды», а песня создана для парня и для девушки, поэтому решили подобрать дуэт, подбирали именно девушку Артему. Проводили кастинг, выбирали девочку, в колледже искусств меня нашли.
Юрий Царев:
И вы сразу спелись?
Артем Скороль, певец:
Да. Когда мы первый раз встретились на репетиции песни, сразу какой-то коннект нашли и начали дружить, переписываться.
Юрий Царев:
Вы уже поработали на всех, том чистое главных, площадках нашей страны. Как вы думаете, в чем успех вашей песни и успех вашего дуэта?
Артем Скороль:
Мы с Леры дуэт молодой. Молодежный. На белорусской страде я не видел таких молодых дуэтов, молодежных. Поэтому я думаю, что это плюс, что мы поем на белорусском языке, потому что сейчас пошла такая тенденция, что пишут на русском языке. А хотелось бы на белорусском, на родном языке.
Кто автор песни?
Ольга Бурлакова, ведущая:
Кто автор песни?
Артем Скороль:
Слава – Анна Селук, музыка – Олег Шаумаров.
Ольга Бурлакова:
Вы объединились только для конкретной песни либо у вас уже далеко идущие планы совместного творчества?
Артем Скороль:
Нет, конечно, далеко идущие планы совместные. Мы будем писать новые песни, клипы снимать.
Юрий Царев:
Вы одни из немногих, у кого есть клип. Как пришли к идее клипа? Это ваша первая работа?
Артем Скороль:
На таком уровне масштабным, профессиональным у меня первый клип, у Леры тоже.
Юрий Царев:
Интересно было сниматься?
Артем Скороль:
Очень было интересно сниматься. У нас было два съемочных дня, четыре локации. В первый день у нас было три локации. Мы с утра до самой ночи снимали это все. И вот на второй день уже четвертая локация, это в парке было.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Расскажите про аэродром. Почему вам вообще понадобились самолеты? Как там происходил процесс съемок?
Лера Бернатович:
Самолетов у нас на самом деле не было. Дым был. Это просто задумка такая, что мы на взлетной площадке. То есть самолетов не было, но сама площадка взлетная. И там пускали дым.
Артем Скороль:
Это еще снимали вечером. То есть часов в 10. Уже закат был.
Есть ли дальнейшие творческие планы?
Ольга Бурлакова:
Расскажите, какие у вас дальнейшие творческие планы? Может быть, уже написаны новые песни?
Лера Бернатович:
Сейчас уже будем думать что-то новое. Делать какие-то новые проекты, песни.
Артем Скороль:
Не хотелось бы только останавливаться на песне.