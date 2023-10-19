Хит на родном языке. Белорусские певцы рассказали, как создавалась песня «Сапраўды»

Юрий Царев, ведущий: Как творческий дуэт вы существуете совсем недавно, скажите, что заставило вас объединиться?

Лера Бернатович, певица: Написали песню «Сапраўды», а песня создана для парня и для девушки, поэтому решили подобрать дуэт, подбирали именно девушку Артему. Проводили кастинг, выбирали девочку, в колледже искусств меня нашли.

Артем Скороль, певец:

Да. Когда мы первый раз встретились на репетиции песни, сразу какой-то коннект нашли и начали дружить, переписываться.

Юрий Царев:

Вы уже поработали на всех, том чистое главных, площадках нашей страны. Как вы думаете, в чем успех вашей песни и успех вашего дуэта?

Артем Скороль:

Мы с Леры дуэт молодой. Молодежный. На белорусской страде я не видел таких молодых дуэтов, молодежных. Поэтому я думаю, что это плюс, что мы поем на белорусском языке, потому что сейчас пошла такая тенденция, что пишут на русском языке. А хотелось бы на белорусском, на родном языке.

Кто автор песни?

Ольга Бурлакова, ведущая:

Кто автор песни?

Артем Скороль:

Слава – Анна Селук, музыка – Олег Шаумаров.

Ольга Бурлакова:

Вы объединились только для конкретной песни либо у вас уже далеко идущие планы совместного творчества?