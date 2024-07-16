Лукашенко встретился с губернатором Приморского края России

Глава государства встретился с губернатором Приморского края России. В Беларуси Олег Кожемяко бывает нередко, и часто встречается с Александром Лукашенко. Что в свою очередь наглядно показывает крепость сотрудничества между Беларусью и Приморским краем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для нас этот дальневосточный регион давний и весьма перспективный партнер. Но товарообороту, однозначно, есть куда расти. Хотя из года в год он увеличивается: за 2023-й он составил чуть более 91 миллиона долларов. В основе белорусского экспорта грузовые автомобили, минеральные удобрения, продукты питания. А из Приморского края привозим рыбную продукцию, дорожную и строительную технику.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Владивосток географически далекий, но не чужой. Об этом свидетельствуют наши с вами встречи (нередкие) и те договоренности, которых мы достигаем в результате этих встреч. Я часто очень разговариваю с Президентом России и рассказываю о наших встречах, о потребностях Дальнего – близкого для нас – Востока, о «просьбах» губернатора Приморского края. В шутку говорю: он уже все вывез, а когда не хватает денег в бюджете, использует личные средства для того, чтобы работать во благо России. Спасибо, что вы приезжаете к нам, чувствуете, что где-то корень ваш зарыт здесь, в Беларуси, от этого никуда не денешься. Чем больше мы взрослеем, тем больше нас тянет к тем корням. Мы всегда рады вас видеть в Беларуси, приезжайте.