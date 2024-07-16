Симптомы непереносимости лактозы. Как распознать и что делать?

Непереносимость лактозы, или лактазная недостаточность, считается частым заболеванием, которое означает невозможность организма переваривать лактозу, то есть сахар, который содержится в молочных продуктах. Лактоза расщепляется в организме при помощи специального фермента лактазы, но у людей с его непереносимостью уровень такого фермента недостаточен для правильного переваривания лактозы.

Дмитрий Мирутко, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Нордин»:

Лактоза, которая содержится в молоке, это продукт питания детства. Если сравнивать с дикой природой, то взрослые особи в дикой природе вообще молоком не питаются. Это человек уже придумал использовать молоко животных для питания, в котором содержится лактоза, а у человека фермент с возрастом уменьшает свою выработку и исчезает даже полностью. Непереносимость лактозы часто обусловлена генетическими факторами, включая наличие мутации в гене, ответственном за производство лактазы. Также у многих людей уровень лактазы снижается с возрастом, что может привести к развитию ее непереносимости.

Дмитрий Мирутко:

После того как человек прекращает употреблять молоко, уже этот фермент начинает уменьшаться. То есть это считается двухлетний возраст. Но есть некоторые заболевания, которые могут приводить к относительной лактазонедостачности. Это обычно кишечные инфекции у младших детей и у взрослых, когда происходит относительная лактазонедостачность. Из-за того, что кишечник больной, скомпрометирован, он не может вырабатывать даже того остаточного количества ферментов, которые есть. В редких случаях у детей бывает врожденная лактазная недостаточность. С рождения они не имеют этого фермента. Даже в грудном возрасте это имеет место. К симптомам непереносимости лактозы относят вздутие и газообразование, диарею, боль в животе, колики и даже изменение веса.

Дмитрий Мирутко:

Существует несколько методов диагностики. Специально есть дыхательный тест, он самый безобидный. Есть также при эндоскопии, если пациенту делается эндоскопия, берется кусочек слизистой оболочки 12-персонной кишки, так называемый биоптат. Есть методика определения по биоптату лактазной недостаточности. Есть методика при определении нагрузки лактозы, когда пациенту дается выпить определенное количество этого сахара, и потом измеряется в течение полутора-двух часов уровень глюкозы в крови.

Для снижения неприятных симптомов важно выбирать продукты без лактозы или заменители молока. Также специалисты могут назначить прием специальных лактазных препаратов. Они помогают разлагать лактозу, улучшая переносимость молочных продуктов. Дмитрий Мирутко:

Лактоза – это сахар, который растворим в жидком молоке, в сыворотке. Даже есть теперь в продаже безлактозный творог. Это все, честно говоря, маркетинговый ход, потому что творог – это 99% белка, там уже лактозы нет. Есть современный препарат, который содержит фермент лактазу. Он обычно назначается больным детям, которые не переносят по каким-либо причинам лактозу или относительно, или абсолютно недостаточность. Поэтому вот этим современным лекарственным средством можно иногда пользоваться для снятия этих проявлений. Непереносимость лактозы – это не приговор. С правильным подходом к питанию и управлением симптомами это состояние можно успешно контролировать, обеспечивая своему организму все необходимое для его здоровья.