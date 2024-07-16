Лукашенко: мы не допустим повторения трагедии 1941 года. Это наша принципиальная позиция

Мир методично превращается в глобальное поле боя. И это реальность, из которой надо делать выводы и мгновенно совершенствовать методы и способы ведения войны. Об этом сегодня, 16 июля, заявил Александр Лукашенко во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Зале государственных наград Дворца Независимости сегодня собрались те, чья профессия обязывает с честью и достоинством защищать свою Родину. И символично, что больших высот в карьере офицеры достигли именно в этот важный для каждого белоруса в отдельности и всей страны в целом год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В страшные 40-е за мир и за всех нас сражались наши деды и прадеды. И сегодня в непростых реалиях важно не только сохранить память о подвиге настоящих героев, но и не потерять то, за что они погибали на фронте – за мир и спокойствие на своей земле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы офицеры. И в глазах миллионов своих соотечественников именно люди в погонах являются основным гарантом суверенитета и территориальной целостности страны. Все, что происходит сегодня на южном и западном приграничье страны, говорить не надо. Не буду, вы это хорошо знаете. Знаете не хуже меня. По сути, мы оказались в той же ситуации, как наши предки восемь десятилетий назад, нам так же нужно выстоять, не дать возможности врагам втянуть Беларусь в военный конфликт. И мы делаем для этого все необходимое. Мы не допустим повторения трагедии 1941 года. Мы и далее будем развивать, укреплять и совершенствовать наши Вооруженные Силы. Белорусы не хотят войны, но на любую провокацию против нас ответ должен быть решительным и жестким. Каждый из вас это должен усвоить. Это наша принципиальная позиция. Есть кому и есть чем ответить любому агрессору.

Я всегда говорю и убежден, что даже суперсовременная техника без человека – это просто железо. Поэтому подготовке высокопрофессиональных офицерских кадров, настоящих патриотов, преданных стране и народу, было и будет уделяться самое пристальное внимание. Свидетельство тому и ваш выпуск. У каждого из вас за плечами приличный багаж знаний и хорошая возможность проявить себя. Причем в условиях реально сложной обстановки.