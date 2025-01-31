Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора

От отечественных электрокаров до собственного спутника Земли. Научные разработки в сфере атомной энергетики и космической отрасли. Лучшие белорусские умы выводят Беларусь на передовую мирового технологического прогресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За годы независимости в нашей стране выстроена серьезная научная и производственная база, которая позволяет успешно развивать экономику, повышать уровень и качество жизни людей, укреплять обороноспособность страны. Об этом заявил глава государства на торжественной церемонии во Дворце Независимости. 31 января дипломы доктора наук и аттестаты профессора из рук Президента получили научные и научно-педагогические работники. Это еще одна яркая традиция белорусов – по случаю Дня науки в конце января чествовать выдающихся ученых. Это современные «кулибины», которые работают в самых разных областях, разрабатывают и внедряют уникальные технологии. В Беларуси эти инновации готовы поддерживать и впредь. Приоритет – прикладным научным исследованиям в тех сферах, где есть серьезные компетенции и которые востребованы экономикой и самой жизнью, отметил Президент. О достижениях и перспективах тандема государства и белорусской науки – наш политический обозреватель Алена Сырова.

Церемония вручения дипломов докторов наук и аттестатов профессоров во Дворце Независимости по настроению чем-то схожа с церемонией вручения генеральских погон. В научном сообществе это вершина, к которой по хорошему каждый заинтересованный и должен стремиться, ступень за ступенью, развиваясь в выбранном направлении. Будь то точные науки или политология с философией, или медицина – в конечном счете труды ученых должны вплетаться в нашу жизнь, а не пылиться в бумажном виде на полках архивов. О важности сохранения научных школ, а значит, компетенций и преемственности постоянно говорит Президент. Повторил он этот тезис и сегодня. Да, труд ученого легким не назовешь, но согласитесь, даже здесь самому достигнуть чего-то не так сложно, как сложно воспитать последователей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Благодаря усилиям многих белорусских наших ученых, специалистов сегодня отечественная наука уверенно развивается по всем направлениям. Каждый из вас – пример для коллег, которые, следуя за вами, учатся так же верить в себя, ставить перед собой большие цели и твердо, упорно идти к этим целям. Поздравляю вас с этими знаменательными моментами, минутами в вашей жизни. Но не останавливайтесь, главное, чтобы вы не зазвездились. У вас должны быть ученики. Будут ученики – значит, не зря жизнь прожили. И это вопрос жизни не только отдельно взятого человека, отрасли, но и государства. Теперь идет война не столько за территории, сколько за технологии. Санкции направлены на то, чтобы ослабить конкурентов. И, будучи заточенным только на работу с иностранным, не имея своего, можно в один день остаться без всего. Это ответ на вопрос для тех, кто любит спрашивать – зачем. Зачем нам надо все это мало того, что сохранять, так еще и поддерживать? Можно же купить.