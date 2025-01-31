Лукашенко – учёным: время ставит нам задачи, которые без вас решить невозможно

Беларусь за годы независимости построила серьезную научную и производственную базу, которая позволяет успешно развивать экономику, повышать уровень и качество жизни людей, укреплять обороноспособность страны. Об этом заявил глава государства на торжественной церемонии во Дворце Независимости. 31 января дипломы доктора наук и аттестаты профессора из рук Президента получили научные и научно-педагогические работники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это еще одна яркая традиция белорусов. По случаю Дня науки в конце января чествовать выдающихся ученых. Как подчеркнул Президент, важнейшими опорами суверенного государства и являются его традиции, которые сформировала сама жизнь. Благодаря усилиям поколений белорусских ученых отечественная наука уверенно развивается по всем направлениям. Но не время стоять на месте, необходимо двигаться дальше – ускорить интеллектуальную модернизацию нашей экономики, – ориентирует Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы продолжим развивать национальные научные школы, в том числе для того, чтобы дать новым поколениям молодых ученых широкое поле возможностей для самореализации. Мы живем в эпоху небывалого научного прогресса. Но времена не выбирают. Выбирает само время. Это оно сегодня ставит нам задачи одна сложнее другой. Задачи, которые без науки, без вас, уважаемые ученые, решить невозможно. Дальше двигаться без реальной науки невозможно, отсюда и отношение государства к науке.

Нам в ближайшие годы предстоит существенно ускорить интеллектуальную модернизацию нашей экономики. Только при такой стратегии возможен прорыв, обеспечивающий новое качество жизни. И, я бы даже сказал, выживаемость любого общества. Чтобы вы понимали остроту момента. Сегодня наука означает независимость государства. Технологии захватили мир, а страны, обладающие ими, не просто богатеют, но уже диктуют правила жизни, активно продвигают новое мироустройство. И суровая правда жизни в том, что мы вынуждены бороться за свое место в новом высокотехнологичном мире.