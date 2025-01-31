Лукашенко: мы последние деньги отдадим учёным, но без результата никакой поддержки быть не может

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень уважаю труд ученых, преклоняюсь перед их трудом. Насколько это возможно, понимая, что без науки никак, помогал ученым. В этой пятилетке внимание будет еще пристальнее. Но это внимание не так, знаете, огулом и чохом. Тот, кто слышал, я сказал, чему больше будем уделять внимание: то, что требуется на рынке сегодня и в обществе (не только в нашем, а в любых странах), то мы и будем поддерживать. То, что приносит деньги, средства. И как бы ни было трудно, мы последние деньги отдадим для ученых, но нужен результат. Без результата никакой поддержки быть не может. Извините за откровенность, мы будем вас поддерживать по конкретным направлениям: то, что приносит очень большую пользу. Если вложили рубль и 15 рублей будет отдача, двери для вас будут открыты всегда.

Глава государства напомнил ученым свое поручение по льну. Культура для Беларуси важная, буквально – национальный символ. И если в лабораториях ученые создают отменные образцы, то в полях ситуация хуже. Полноценно обеспечить производства качественным сырьем не можем. А надо. Обсудили с выдающимися умами страны и вероятные последствия аномально теплой зимы. Президент поинтересовался, к чему готовиться. В частности, речь шла о зимовке сельхозпосевов. Ученые пояснили, что уже мониторят обстановку в регионах и вырабатывают рекомендации для хозяйств.