Лукашенко – военным: мы должны быть достойны тех людей, которые подарили нам жизнь

Тема ликвидации разгула стихии звучала и во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Глава государства вручил благодарности выпускникам военных вузов и генеральские погоны, озвучил важнейшие посылы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, мы уверены, что «стрелять – это крайний метод» и все можно решить путем переговоров.

Однако любая даже суперсовременная оснащенная техникой армия ничто без человека, который может умело и эффективно с ее помощью решать задачи с минимальными потерями. Именно поэтому государство всегда уделяет особое внимание подготовке высокопрофессиональных офицерских кадров, настоящих патриотов, преданных стране и народу. Таких, как хочется верить, выпускники нынешнего года.

Соединив в своей служебной деятельности полученные знания, с высочайшей ответственностью и полной самоотдачей мы надежно обеспечим безопасность нашего государства и сбережем главные ценности, доверенные нам белорусским народом – это мир, стабильность и общественное согласие.

Именно офицерам искать пути для усиления боевых возможностей подразделений, повышения выучки и слаженности органов управления и войск в целом, готовить и обучать подчиненных современным способам ведения вооруженной борьбы. Именно офицерам нести ответственность. Что говорить о тех, на чьих плечах сегодня появились генеральские погоны.

Товарищ Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Беларусь, от имени офицеров, которым сегодня присвоено высокое воинское звание генерал-майор, разрешите поблагодарить вас за высокую оценку нашего труда, труда наших коллективов. Каждый из нас выбрал профессию Родину защищать по призванию и велению сердца. А основами нашей службы всегда были и останутся честь, любовь к Родине и ответственность за ее судьбу.

Интересный нюанс, это мероприятие единственное, во время которого участники стоят, устав обязывает. И, какой бы располагающей ни была обстановка, напряжение присутствует.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемые друзья, уважаемые генералы, офицеры, еще раз поздравляю вас с этим особым днем в вашей жизни. Подчеркиваю еще раз, мы живем в год 80-летия освобождения нашей страны от фашизма. Это накладывает на нас серьезный отпечаток. И мы должны быть достойны тех людей, которые подарили нам ту жизнь, в которой мы с вами живем. Еще раз за ваши тылы, здоровья вам и хорошего настроения. Все ради вашей службы нашему Отечеству. За вас! Окончательно расслабиться даже по завершению у виновников торжества не получается. Военный медик, который планирует стать родоначальником семейной профессиональной династии, делится первыми эмоциями. От человека, который готов спасать жизни в суперэкстремальных и сложных условиях, особенно ценно.