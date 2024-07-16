Лукашенко – военным: мы должны быть достойны тех людей, которые подарили нам жизнь
Тема ликвидации разгула стихии звучала и во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Глава государства вручил благодарности выпускникам военных вузов и генеральские погоны, озвучил важнейшие посылы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, мы уверены, что «стрелять – это крайний метод» и все можно решить путем переговоров.
Однако любая даже суперсовременная оснащенная техникой армия ничто без человека, который может умело и эффективно с ее помощью решать задачи с минимальными потерями. Именно поэтому государство всегда уделяет особое внимание подготовке высокопрофессиональных офицерских кадров, настоящих патриотов, преданных стране и народу. Таких, как хочется верить, выпускники нынешнего года.
Соединив в своей служебной деятельности полученные знания, с высочайшей ответственностью и полной самоотдачей мы надежно обеспечим безопасность нашего государства и сбережем главные ценности, доверенные нам белорусским народом – это мир, стабильность и общественное согласие.
Именно офицерам искать пути для усиления боевых возможностей подразделений, повышения выучки и слаженности органов управления и войск в целом, готовить и обучать подчиненных современным способам ведения вооруженной борьбы. Именно офицерам нести ответственность. Что говорить о тех, на чьих плечах сегодня появились генеральские погоны.
Товарищ Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Беларусь, от имени офицеров, которым сегодня присвоено высокое воинское звание генерал-майор, разрешите поблагодарить вас за высокую оценку нашего труда, труда наших коллективов. Каждый из нас выбрал профессию Родину защищать по призванию и велению сердца. А основами нашей службы всегда были и останутся честь, любовь к Родине и ответственность за ее судьбу.
Интересный нюанс, это мероприятие единственное, во время которого участники стоят, устав обязывает. И, какой бы располагающей ни была обстановка, напряжение присутствует.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уважаемые друзья, уважаемые генералы, офицеры, еще раз поздравляю вас с этим особым днем в вашей жизни. Подчеркиваю еще раз, мы живем в год 80-летия освобождения нашей страны от фашизма. Это накладывает на нас серьезный отпечаток. И мы должны быть достойны тех людей, которые подарили нам ту жизнь, в которой мы с вами живем. Еще раз за ваши тылы, здоровья вам и хорошего настроения. Все ради вашей службы нашему Отечеству. За вас!
Окончательно расслабиться даже по завершению у виновников торжества не получается. Военный медик, который планирует стать родоначальником семейной профессиональной династии, делится первыми эмоциями. От человека, который готов спасать жизни в суперэкстремальных и сложных условиях, особенно ценно.
Николай Артемьев, подполковник медицинской службы:
У меня не было каких-либо родственников, знакомых, которые связали свою жизнь с военной медициной. Я эту династию начал. Я надеюсь, что кто-нибудь из моих троих детей данную династию попробует продолжить. Но первым делом, когда я пришел служить в воинскую часть, военные говорили так: в любом случае белый значок будет виден у тебя даже под шинелью. Это стало определенной целью для меня, которая впоследствии была осуществлена.
У каждого из этих офицеров и генералов за плечами приличный багаж знаний и хорошая возможность проявить себя. Причем в условиях реально сложной обстановки, которую во многом в их силах еще больше не усложнить. А еще ответственность перед теми, кто прикрывает тылы – семья, государство. И это не патетика, это реальность, которая остро ощущается, когда особенно близко к черте.
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