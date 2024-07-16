Лукашенко: «Мы будем воевать только тогда, когда чужой сапог ступит на нашу землю»

Мир методично превращается в глобальное поле боя. И это реальность, из которой надо делать выводы и мгновенно совершенствовать методы и способы ведения войны. Об этом сегодня, 16 июля, заявил Александр Лукашенко во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: мы не допустим повторения трагедии 1941 года. Это наша принципиальная позиция. Подробности.
Повод для сегодняшней церемонии хоть и праздничный, но говорить приходится не только о торжественном. Президент делает важное отступление, касающееся ситуации по периметру нашей страны, и делится подробностями недавнего разрешения напряженной обстановки на белорусско-украинской границе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не скрывали от людей, подавали в спокойном ритме и русле эту информацию, но людей это насторожило. Нам пришлось обещать людям и реагировать. Все, кто принимал участие в этом реагировании, заслуживают самой высокой оценки. Я вам за это очень благодарен. Но опыт в том, что стрелять – это крайний метод. Надо всегда учиться договариваться, в том числе и военным. В данном конфликте всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком. Добились успехов. Помните и знайте, что мы не хотим воевать. Мы будем воевать только тогда, когда чужой сапог ступит на нашу землю. Мы будем делать все дипломатическим образом, чтобы урегулировать наши отношения, прежде всего с соседями. Точно так мы предлагаем урегулировать наши отношения и с Польшей, и с Литвой. Но пока взаимности не видим. Поэтому нам приходится ухо держать востро и порох держать сухим на северо-западном и западном направлениях.