Первый послевоенный парад в Беларуси – чем запомнилось шествие 30 тысяч партизан?

Парад, которого не видела история. Ровно 80 лет назад в Минске победным маршем прошли партизаны. Это был первый послевоенный парад в освобожденной Беларуси, ознаменовавший новый шаг в мирную жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем запомнилось шествие народных мстителей – Алина Мычко расскажет подробности.

16 июля 1944-го. Минск практически полностью лежит в руинах, но уже чувствует дыхание свободы. На поле бывшего ипподрома между полуразрушенными и сгоревшими зданиями стройным шагом идут 30 тысяч партизан.

Это был настоящий триумф народа-победителя. Партизанский парад стал первым радостным событием за многие годы, омраченные ужасом войны. Он собрал более 50 тысяч зрителей.

Дмитрий Жук, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:

Это был праздник торжества, правды и Победы. Мы прекрасно понимаем, что в то время, через две недели после освобождения, эти 30 тысяч партизан в Минске собрались не только на парад. Это была та группировка, которая должна была противостоять, если вдруг что-то случится (немецкое контрнаступление) и отстоять город.

В первых рядах парада шествовал один необычный боец. Трофейные немецкие ордена гордо нес на груди козел по кличке Малыш. Тогда он стал настоящей сенсацией. Козел помогал партизанам на поле боя – подносил сумку с медикаментами. Малыш должен был пройти незамеченным – но вырвался вперед. Боевого товарища хорошо помнит Василий Давжонак.

Василий Давжонак, ветеран Великой Отечественной войны:

В одном из боев, около города Вилейка, к нашему отряду примкнул этот козленок, а партизаны и девчата его подобрали. И все время, и дошел потом на парад в городе Минске. Сенсации предела не было.