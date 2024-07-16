Митинги, фотовыставка и концерты – Гродно отметил 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Торжественный митинг, открытие новых объектов, концерты, фотовыставка и автопробег. Гродно отметил 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 июля 1944 года войска 2-го и 3-го белорусских фронтов в ходе операции «Багратион» очистили правобережную часть города от фашистов.
Праздничные мероприятия стартовали с торжественного митинга у памятника советским воинам и партизанам. На протяжении дня в городе звучали мелодии мира. А подарком для гродненцев и многочисленных туристов стало открытие обновленной смотровой площадки, а также информационного туристического центра.
– Настроение у нас хорошее, приехал ко мне внук из Питера, я специально пришла показать ему, чтобы он знал историю Беларуси.
– Я сейчас фотографировался именно в этих военных машинах, мне понравилось, было очень круто, было интересно.
– И даже не ожидали увидеть, что у вас будут такие торжества, что у вас митинги проводят в честь праздника такого. Великолепно!
– Видно, что вы все это помните и для вас это очень важно, в принципе, как и для нас.
Также в Гродно сегодня встретили участников информационно-просветительской акции «Дорогами славы». Напомним, мероприятие стартовало 23 июня в Светлогорском районе, откуда летом 1944-го участники операции «Багратион» начали свой путь к полному освобождению Беларуси.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Проект по инициативе Штаба патриотических сил сегодня не мог не посетить именно жемчужину запада нашей Беларуси, город Гродно. Мы видим, как ярко и красочно ребята подготовились и участники акции свои автомобили, мы проехали большой колонной к Кургану Славы.
В Гродно также открылась фотовыставка. На ней представлены в том числе фото фронтовых корреспондентов, которые 16 июля 1944-го вошли в город вместе с наступающими войсками. Они запечатлели бои и те варварские разрушения, которые оставили после себя гитлеровские захватчики. Увидеть уникальные снимки можно до конца июля в культурном центре «Фестивальный».