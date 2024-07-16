Митинги, фотовыставка и концерты – Гродно отметил 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Торжественный митинг, открытие новых объектов, концерты, фотовыставка и автопробег. Гродно отметил 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 июля 1944 года войска 2-го и 3-го белорусских фронтов в ходе операции «Багратион» очистили правобережную часть города от фашистов.

Праздничные мероприятия стартовали с торжественного митинга у памятника советским воинам и партизанам. На протяжении дня в городе звучали мелодии мира. А подарком для гродненцев и многочисленных туристов стало открытие обновленной смотровой площадки, а также информационного туристического центра.

– Настроение у нас хорошее, приехал ко мне внук из Питера, я специально пришла показать ему, чтобы он знал историю Беларуси. – Я сейчас фотографировался именно в этих военных машинах, мне понравилось, было очень круто, было интересно.

– И даже не ожидали увидеть, что у вас будут такие торжества, что у вас митинги проводят в честь праздника такого. Великолепно! – Видно, что вы все это помните и для вас это очень важно, в принципе, как и для нас.

Также в Гродно сегодня встретили участников информационно-просветительской акции «Дорогами славы». Напомним, мероприятие стартовало 23 июня в Светлогорском районе, откуда летом 1944-го участники операции «Багратион» начали свой путь к полному освобождению Беларуси.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Проект по инициативе Штаба патриотических сил сегодня не мог не посетить именно жемчужину запада нашей Беларуси, город Гродно. Мы видим, как ярко и красочно ребята подготовились и участники акции свои автомобили, мы проехали большой колонной к Кургану Славы.