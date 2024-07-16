1128 дней в оккупации. Операция «Багратион» – как освобождали Гродно?

80 лет назад, вечером 16 июля 1944 года в честь освобождения основной части города Гродно от гитлеровцев в Москве был дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. Приказом Верховного Главнокомандующего 17 частям и соединениям, участвовавшим в освобождении города, было присвоено звание «Гродненские».

С первых дней войны немцы проводили систематическое истребление советских граждан, военнопленных и мирного населения. Убивали комсомольцев, интеллигенцию, активистов советской власти, с особым хладнокровием, евреев и цыган. К началу войны в городе проживали порядка 70 тысяч человек. После освобождения осталось не более 20 тысяч.

Главнокомандующий Вермахтом в своем распоряжении писал:

Для того чтобы подавить сопротивление, надо использовать жесткие меры, чтобы поддержать авторитет оккупационных властей и избежать дальнейших нападений. При этом надо учитывать, что одна человеческая жизнь на захваченной территории ничего не значит. И достигнуть желаемого можно через невиданную до сих пор жестокость. В качестве мести за одну жизнь немецкого солдата можно наказать смертью 50-100 коммунистов.