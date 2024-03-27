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Лукашенко во время поездки в Ошмянский район обозначил красные линии для западных соседей – эксперт

27 марта 2024 16:35
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Государства ОДКБ выступают за дальнейшую консолидацию в противодействии терроризму и экстремизму как в рамках ОДКБ, так и на мировом уровне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорится в документе Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. В заявлении выражается готовность активно бороться с распространением террористической и экстремистской идеологии, а также противодействовать вербовке в ряды террористических организаций.

Военный эксперт: учения около наших границ – провокация Запада. Подробнее.

Лукашенко во время поездки в Ошмянский район обозначил красные линии для западных соседей – эксперт-1

На северо-западном оперативном направлении сопредельная сторона усилила охрану госграницы. У наших рубежей создаются противотанковые рвы, огневые позиции, растет число боеприпасов. Ведется воздушная разведка против Беларуси. Варшава запугивает своих граждан угрозами с Востока. Агрессивная военная политика Запада вызывает много вопросов. Политологи предостерегают о возможных провокациях.

Лукашенко во время поездки в Ошмянский район обозначил красные линии для западных соседей – эксперт-4

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
Президент обозначил, что на границе с нами не стоит увлекаться милитаризацией и той эскалацией, которая наблюдается со стороны соседей в нашу сторону. Она дальше недопустима. По сути дела, были обозначены красные линии, дальше которых мы ничего терпеть в свою сторону не будем. С учетом оценок главы государства, докладов военачальников на гродненском направлении было отмечено, что готовы, знают ситуацию, владеют ситуацией, имеют все возможности не только реагировать, но упреждать и пресекать любые попытки дестабилизировать, вторгнуться на нашу территорию и даже провокационные вещи.

Лукашенко во время поездки в Ошмянский район обозначил красные линии для западных соседей – эксперт-7

Мгновенный ответ на провокации – Президент Беларуси обозначил сценарии как в случае нарушения воздушного пространства страны, так и в случае захода диверсионных групп. Соответствующие задачи были поставлены перед Северо-западным оперативным командованием Вооруженных Сил во время рабочей поездки главы государства в Ошмянский район.

Лукашенко поручил пресекать любые провокации на госгранице вооруженным путем.

Лукашенко во время поездки в Ошмянский район обозначил красные линии для западных соседей – эксперт-10

У Беларуси есть все средства и силы, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие в стране. Налажено взаимодействие белорусских и российских спецслужб в сфере антитеррористических мероприятий. Силовой блок Беларуси неоднократно отрабатывал разные варианты контртеррористических операций в приграничных районах.

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Александр Тищенко

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