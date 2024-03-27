Лукашенко во время поездки в Ошмянский район обозначил красные линии для западных соседей – эксперт

Государства ОДКБ выступают за дальнейшую консолидацию в противодействии терроризму и экстремизму как в рамках ОДКБ, так и на мировом уровне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорится в документе Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. В заявлении выражается готовность активно бороться с распространением террористической и экстремистской идеологии, а также противодействовать вербовке в ряды террористических организаций. Военный эксперт: учения около наших границ – провокация Запада. Подробнее.

На северо-западном оперативном направлении сопредельная сторона усилила охрану госграницы. У наших рубежей создаются противотанковые рвы, огневые позиции, растет число боеприпасов. Ведется воздушная разведка против Беларуси. Варшава запугивает своих граждан угрозами с Востока. Агрессивная военная политика Запада вызывает много вопросов. Политологи предостерегают о возможных провокациях.

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:

Президент обозначил, что на границе с нами не стоит увлекаться милитаризацией и той эскалацией, которая наблюдается со стороны соседей в нашу сторону. Она дальше недопустима. По сути дела, были обозначены красные линии, дальше которых мы ничего терпеть в свою сторону не будем. С учетом оценок главы государства, докладов военачальников на гродненском направлении было отмечено, что готовы, знают ситуацию, владеют ситуацией, имеют все возможности не только реагировать, но упреждать и пресекать любые попытки дестабилизировать, вторгнуться на нашу территорию и даже провокационные вещи.