Лукашенко: если мы хотим иметь эффективное государство, то надо начинать с оптимизации управленческих процессов

Этот год насыщен на важные политические события. Выборы Президента стали электоральным экзаменом для общества и власти. А теперь предстоит подготовиться и провести заседание ВНС. Этот конституционно закрепленный институт народовластия является стратегическим инструментом всеобъемлющей защиты суверенитета нашей государственности. Таким образом процесс вовлечения наших граждан в управление страной продолжается. Глава государства как Председатель Президиума ВНС озвучил повестку. Один из главных пунктов – выступление Президента с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Парламенту. Впервые делегаты заслушают доклад премьер-министра о выполнении программ социально-экономического развития страны и впервые предстоит принять ряд кадровых решений. А также решить вопросы по организационной структуре и комиссиям ВНС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Камнем преткновения остаются организационная структура и комиссии ВНС. Вы помните полемику на прошлом заседании Президиума. Мною поручалось Президиуму при участии главы Администрации Президента дополнительно проработать данные вопросы, надеюсь, что мы их сегодня рассмотрим и примем решение по ним. Я жду от вас четкого, аргументированного обоснования позиций. Проблематика серьезная – нам нельзя ошибиться. Всебелорусское народное собрание должно занимать свою нишу в государстве и не вмешиваться в компетенцию других государственных органов. Нельзя породить новое совещание, переписку, формализм. Главное – не должно быть сталкивания лбами одних органов власти с другими. Мы как первопроходцы идем по целине, формируем структуру на годы вперед. И от этого решения во многом зависит продуктивность, авторитет самого собрания и других органов государственного управления. Если мы хотим иметь эффективное государство, то надо начинать с оптимизации управленческих процессов.

Президент предостерег от формализма в деятельности уникального органа коллегиального управления страной. К слову сказать, ВНС – самый молодой коллегиальный орган государственного устройства. Поэтому продолжается его гармонизация в управленческий ландшафт страны. На прошлом заседании Президент лично сделал замечание по поводу рассадки участников совещания. Впереди, по привычке были управленческий пул ветвей власти, сегодня все были на своих местах. Основные участники – 14 членов Президиума впереди, все остальные – приглашенные. Даже в деталях пора привыкать к демократизации государственной модели управления. Значительность полномочий уникального органа народовластия подчеркивают принимаемые решения. Концепция национальной безопасности и Военная доктрина, планы социально-экономического развития на пятилетку.