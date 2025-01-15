Общественно-культурная инициатива «Голоса родной страны» проходит в Минском районе

«Голоса родной страны» слышны по всему центральному региону. Копыль, Любань, Червень, а еще Клецк! Цель марафона – объединить людей разных поколений и профессий, которые гордятся своей историей и культурным наследием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Центральное событие – концерт с участием талантливых исполнителей и вокальных коллективов. Каждый номер – это открытый разговор со зрителем о любви к своей Родине.

Елена Журавлева, директор Несвижского государственного колледжа:

Акция несет в себе очень доброе, позитивное настроение. Потому что голоса родной страны – это голос каждого из нас. Голос клетчан – это особый голос. Потому что это регион для жизни, это люди, которые умеют прекрасно трудиться и обладают удивительной душой человеческой. Гостеприимство, трудолюбие, наверное, качества всех наших белорусов.

Свои достижения на выставках демонстрируют организации и предприятия районов. А творчество презентуют мастера-умельцы. 17 января эстафету примут Крупки и Пуховичи, затем Мядель и Смолевичи.