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Стали известны победители конкурса «Ученик года» в Минской области

15 января 2025 13:55
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Финальным аккордом республиканского марафона «Наши дети» в Минской области стал традиционный проект «Ученик года», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Стали известны победители конкурса «Ученик года» в Минской области-2

Ежегодно конкурс открывает новые имена и таланты. Лучших определяли сначала в районах, а затем на областном уровне. Для участия было подано почти 120 заявок. И лишь 18 человек стали победителями в шести номинациях, среди которых учебная, военно-патриотическая, спортивная, общественная и творческая деятельность.

Трое учащихся стали лучшими по итогам интернет-голосования.

Стали известны победители конкурса «Ученик года» в Минской области-4

Полина Багушевич, учащаяся Острошицко-городокской средней школы:
Я в таком конкурсе участвую впервые. Готовилась я довольно трепетно. Мне помогали, меня поддерживали. Помогали как и ученики нашей школы, так и учителя. Помогали делать портфолио, снимать видеоролик.

Стали известны победители конкурса «Ученик года» в Минской области-6

Александр Ванкевич, учащийся Дубровской средней школы:
Я участвовал в спортивной деятельности. Я занимаюсь таиландским боксом уже 12 лет, то есть с 4-х лет. Посещаю много соревнований международного уровня, республиканского, областного, районного.

Стали известны победители конкурса «Ученик года» в Минской области-8

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:
Каждый ребенок хочет быть победителем, а это возможность для них проявить себя и статус ученик года Минской области звучит гордо.

Также награждены педагоги, которые подготовили финалистов и участников международных конкурсов.

# Школы Беларуси

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