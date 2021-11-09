Госпогранкомитет: «Ситуация на белорусско-польской границе остаётся крайне напряжённой»

Там считают, что польский пункт пропуска «Кузница Белостоцкая», возможно, был закрыт для исключения видеозаписи случайными свидетелями и обнародования фактов применения силы и оружия польскими военными в отношении мигрантов. Группа беженцев по-прежнему остается перед польским забором. Напротив лагеря мигрантов выстроился полицейский спецназ, стянута техника, в том числе боевая. К линии границы со стороны Польши не допускают представителей СМИ, международных правозащитных и гуманитарных организаций для оказания помощи людям, которые хотят использовать свое право подать прошение о предоставлении статуса беженца на территории ЕС.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Ситуация на белорусско-польской границе остается крайне напряженной. Перед польскими заграждениями на линии границы находятся около 2 000 беженцев, в том числе значительное количество женщин и маленьких детей. Вчера эта группа беженцев с вещами двигалась вдоль международной трассы к границе с Польшей. Для обеспечения безопасности подъездных путей и людей, перемещавшихся по автомагистрали, а также проезда автомашин к международному пункту пропуска «Брузги» вдоль дороги были выставлены дополнительные пограничные патрули. Подчеркиваю, что мигранты двигались самостоятельно. Белорусская пограничная служба только обеспечивала безопасность на дороге. Белорусской стороной оказывается только необходимая медицинская помощь при наличии явной угрозы жизни и здоровью беженцев.