6 профилакториев для молодняка построят в Солигорском районе

В Минской области расширяют сеть молочно-товарных комплексов и готовят новые инвестпроекты. Только в Солигорском районе построят шесть профилакториев. Один из таких объектов запустят в хозяйстве «Добрица», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Уже установлены домики для телят, оборудована кормовая кухня. Здесь будут содержать 150 телят. Скоро заезд животных. Ключевое отличие объекта – технологичность. Организован комфортный микроклимат. Созданы условия и для персонала. Появится «молочное такси» – мобильная установка для подогрева и раздачи молозива.

Елена Сикорская, директор сельхозпредприятия «Добрица»:

У нас плюсы по поголовью и молочному производству. В целом хозяйство плюсует на 110 % к уровню 2025 года. Идет строительство второй очереди молочно-товарного комплекса. Первая очередь построена.