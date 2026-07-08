6 профилакториев для молодняка построят в Солигорском районе

В Минской области расширяют сеть молочно-товарных комплексов и готовят новые инвестпроекты. Только в Солигорском районе построят шесть профилакториев. Один из таких объектов запустят в хозяйстве «Добрица», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Минской области расширяют сеть молочно-товарных комплексов и готовят новые инвестпроекты. Только в Солигорском районе построят шесть профилакториев. Один из таких объектов запустят в хозяйстве «Добрица», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Уже установлены домики для телят, оборудована кормовая кухня. Здесь будут содержать 150 телят. Скоро заезд животных. Ключевое отличие объекта – технологичность. Организован комфортный микроклимат. Созданы условия и для персонала. Появится «молочное такси» – мобильная установка для подогрева и раздачи молозива.
Елена Сикорская, директор сельхозпредприятия «Добрица»:
У нас плюсы по поголовью и молочному производству. В целом хозяйство плюсует на 110 % к уровню 2025 года. Идет строительство второй очереди молочно-товарного комплекса. Первая очередь построена.
Особое внимание уделяют качеству кормов. Сейчас идет второй укос многолетних трав. Необходимо пройти 925 гектаров. На полях задействовано более 10 единиц техники. В сутки получают свыше 1,5 тысячи тонн зеленой массы.
Каждая зеленая тонна – будущий привес и надои. Только с первого укоса заложили 10 тысяч тонн сенажа и более 300 тонн сена. Из-за осадков кормоуборочной технике работать сложнее, но набранный темп не сбавляют.
Подробности в видео.