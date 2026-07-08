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Сергеенко: 78 законопроектов приняли на третьей сессии Палаты представителей

08 июля 2026 13:59
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Законодательная деятельность, международный трек и работа в округах. Эти вопросы 8 июля были в центре внимания депутатов во время заседания Совета Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергеенко: 78 законопроектов приняли на третьей сессии Палаты представителей-2

Подводя итоги работы третьей сессии, председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко отметил, что всего было принято 78 законопроектов. Половина из них касается вопросов международной деятельности. Сейчас в работе документы, охватывающие экономический и сельскохозяйственный блоки, а также  кредитно-финансовую сферу и промышленную безопасность. Основной массив законопроектов должен быть готов к вынесению на стартовое заседание очередной сессии 15 сентября.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы завершили третью сессию, принято 78 законов. Многие из них вступили в законную силу. Нам необходимо качественно подготовиться к открытию четвертой сессии. Ряд законов будет вноситься. Мы строим свою работу так, чтобы те законопроекты, которые поступали, максимально в сжатые сроки принимались и в первом чтении, и во втором.

Сергеенко: 78 законопроектов приняли на третьей сессии Палаты представителей-4

В план работы депутатов Палаты представителей Национального собрания на предстоящую сессию включены более 50 практических мероприятий. Парламентарии проведут выездные семинары, заседания комиссий и круглые столы. Важной темой станет развитие межпарламентских связей. Планируется подписание Меморандума о взаимопонимании между Палатой представителей Национального собрания Беларуси и Арабским парламентом.

# Игорь Сергеенко # Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

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