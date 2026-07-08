Сергеенко: 78 законопроектов приняли на третьей сессии Палаты представителей

Законодательная деятельность, международный трек и работа в округах. Эти вопросы 8 июля были в центре внимания депутатов во время заседания Совета Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подводя итоги работы третьей сессии, председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко отметил, что всего было принято 78 законопроектов. Половина из них касается вопросов международной деятельности. Сейчас в работе документы, охватывающие экономический и сельскохозяйственный блоки, а также кредитно-финансовую сферу и промышленную безопасность. Основной массив законопроектов должен быть готов к вынесению на стартовое заседание очередной сессии 15 сентября.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы завершили третью сессию, принято 78 законов. Многие из них вступили в законную силу. Нам необходимо качественно подготовиться к открытию четвертой сессии. Ряд законов будет вноситься. Мы строим свою работу так, чтобы те законопроекты, которые поступали, максимально в сжатые сроки принимались и в первом чтении, и во втором.