Президент Беларуси сменил руководителей Шкловского и Бобруйского районов

По-хозяйски подходить к делу и не засиживаться в кабинетах. Такой ориентир Александр Лукашенко сегодня, 8 июля, обозначил назначенцам во время кадровых решений, которые затронули Администрацию Президента, местную вертикаль власти и Комитет государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, помощником Президента – инспектором по Гомельской области назначен Юрий Валеватый, ранее занимавший должность первого заместителя председателя Гродненского облисполкома. Этот пост оставался вакантным после перехода Руслана Пархамовича на должность председателя Гомельского горисполкома. Помощником Президента – инспектором по Могилевской области назначена Надежда Котковец. Ее профессиональный опыт тесно связан с агропромышленным комплексом – она долгое время трудилась на посту первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия, работала в Управлении делами Президента, где курировала подведомственные организации АПК, а также в Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Помощником Президента – инспектором по Минску назначен Дмитрий Реуцкий. Прежде это кресло занимал Юрий Фролов, который сегодня согласован Президентом на должность председателя Комитета государственного контроля Могилевской области. «Вы – лицо Президента на местах»: Лукашенко принял ряд кадровых решений.

Кадровые перестановки произошли и в местной вертикали власти. Председателем Шкловского райисполкома согласован Михаил Крицкий, ранее возглавлявший Бобруйский район. Именно Шкловский район сегодня находится под особым вниманием Президента. Глава государства поставил четкую задачу – район должен стать образцовым, чтобы успешные решения и наработанный здесь опыт можно было тиражировать по всей стране.