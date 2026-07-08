Президент Беларуси сменил руководителей Шкловского и Бобруйского районов
По-хозяйски подходить к делу и не засиживаться в кабинетах. Такой ориентир Александр Лукашенко сегодня, 8 июля, обозначил назначенцам во время кадровых решений, которые затронули Администрацию Президента, местную вертикаль власти и Комитет государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, помощником Президента – инспектором по Гомельской области назначен Юрий Валеватый, ранее занимавший должность первого заместителя председателя Гродненского облисполкома. Этот пост оставался вакантным после перехода Руслана Пархамовича на должность председателя Гомельского горисполкома.
Помощником Президента – инспектором по Могилевской области назначена Надежда Котковец. Ее профессиональный опыт тесно связан с агропромышленным комплексом – она долгое время трудилась на посту первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия, работала в Управлении делами Президента, где курировала подведомственные организации АПК, а также в Белорусской национальной биотехнологической корпорации.
Помощником Президента – инспектором по Минску назначен Дмитрий Реуцкий. Прежде это кресло занимал Юрий Фролов, который сегодня согласован Президентом на должность председателя Комитета государственного контроля Могилевской области.
«Вы – лицо Президента на местах»: Лукашенко принял ряд кадровых решений.
Кадровые перестановки произошли и в местной вертикали власти. Председателем Шкловского райисполкома согласован Михаил Крицкий, ранее возглавлявший Бобруйский район. Именно Шкловский район сегодня находится под особым вниманием Президента. Глава государства поставил четкую задачу – район должен стать образцовым, чтобы успешные решения и наработанный здесь опыт можно было тиражировать по всей стране.
Михаил Крицкий, председатель Шкловского райисполкома:
Глава государства поставил перед Шкловским районом задачу сделать из района образцово-показательное место. Регион, у которого будет учиться вся страна. Для этого сегодня много сделано в районе. Возрождение агросервиса, который уже практически агросервис, большая реконструкция комбикормового завода и строительство молочного завода на 300 тонн переработки в сутки. Для этого делается очень много, и к выполнению этой задачи мы будем идти всем районом.
Что касается Бобруйского района, то его новым руководителем согласован первый заместитель председателя райисполкома Александр Кавранин.