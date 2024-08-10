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В Беларуси с учётом рапса собрали более 6,8 млн тонн зерна

10 августа 2024 09:57
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Более 6 миллионов 800 тысяч тонн зерна отправили белорусские аграрии в закрома страны. На утро 10 августа комбайнеры прошли уже 84 % подлежащих уборке площадей, собирая с гектара почти по 34 центнера хлебных семян. Зерновых и зернобобовых намолотили свыше 5 миллионов 800 тысяч тонн.

В Беларуси с учётом рапса собрали более 6,8 млн тонн зерна-1

Активнее всех вес республиканского каравая увеличивает Минская область. На ее счету 1 миллион 864 тысячи тонн зерна с учетом рапса. Лидирующие позиции по намолоту также удерживают Гродненский и Брестский регионы. Они преодолели отметку в 1,5 млн тонн. Продолжается в стране уборка озимой ржи. Урожай этой культуры почти полностью собран. Кипит работа в полях с яровым ячменем, пшеницей, овсом, тритикале, зернобобовыми.

# Уборочная кампания # общество

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