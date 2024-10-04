Молочно-товарную ферму открыли после реконструкции в Докшицком районе

От выращивания молодняка до получения молока сорта «экстра». Молочно-товарный комплекс замкнутого цикла открыли в Докшицком районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возводить до 10 современных объектов в год в каждом регионе – задача, поставленная Президентом. «Добрунь» – один из таких проектов.

К строительным работам здесь приступили в декабре 2023 года. Специалисты постарались максимально эффективно задействовать имеющиеся здания, чтобы не тратить лишние средства и время на возведение новых. При этом создали 12 рабочих мест и значительно сэкономили. Вместо запланированных 16 миллионов на реконструкцию ушло 14. В результате в хозяйстве появились комфортные помещения для более чем 300 коров и 400 телят. До апреля они будут полностью укомплектованы. Возвели необходимые подсобные помещения – склад, площадки для выгула, два пожарных бассейна и водозаборное сооружение, включающее бурение артезианских скважин и установку новой водонапорной башни. «Бегомльское» – динамично развивающееся предприятие, а новый комплекс позволит реализовать амбициозные планы – вдвое увеличить объемы производства.

Сергей Абирало, председатель Докшицкого районного исполнительного комитета: В прошлом году надоили 6 тысяч молока на корову, то ожидаем уже, и есть тенденция, что в этом году хозяйство надоит 8 тысяч на корову. То есть это лучший показатель по району и хорошая динамика, и вот именно введение комплекса еще порядка в два раза позволит объемы производства. Ну и тем самым выручка. Хозяйство сегодня работает с прибылью.

Александр Егоров, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Очень важно, чтобы это было производительно, чтобы на минимально затраченные деньги мы получали максимально высокий результат. И дальше это уже продлевалось на другие направления. Например, предприятия, которые занимаются переработкой молока, производством молочных продуктов, по многим из них производительность труда по добавленной стоимости уже выше, чем по промышленным предприятиям. То есть мы, по сути, без привлечения каких-то импортных товаров, без завоза сюда чего-то делаем из того, что у нас есть на земле, продукт, который пользуется спросом во всем мире. Мы входим в топ-стран производителей и экспортеров молока, масла, сыра.

Каждый такой комплекс – весомый вклад в развитие экономики. В ближайшей перспективе в Докшицком районе возведут еще один МТК, более мощный – на полторы тысячи буренок. В целом же по Витебской области запланировано модернизировать и построить около 140 ферм. Девять из них будут сданы до конца года.