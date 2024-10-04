В Минске прошёл круглый стол в рамках кинофестиваля «Евразия.Doc»

Памятные даты Великой Отечественной войны 4 октября вспоминают в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.Doc» проходит круглый стол, дискуссия которого посвящена 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Темам войны, сохранения исторической памяти, общей боли народов посвящен ряд кинокартин фестиваля. Примечательно, что в каждой из них ключевое место занимает человек. Авторы-документалисты умело использовали эффект «подглядывания» за героями в своих фильмах, заставляя зрителя вместе с ними проживать все эмоции. В 2024 году на фестиваль подали рекордное число заявок – 324. Но в финал вышли лишь 32 фильма из 10 стран.

Виталий Третьяков, председатель жюри некоммерческого VIII фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.Doc»:

Из 32 фильмов, которые вышли в финал, не менее 8 так или иначе имеют отношение либо к Великой Отечественной войне, либо к событиям связанным с военными действиями, после войны, с памятью о войне, ну и с нынешними военными событиями, которые происходят. Это одна из констант данного фестиваля.