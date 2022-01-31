Лазуткин: «Почему отсюда не ушёл американский капитал, чтобы нас наказать? Наверно, он выполняет какие-то задачи?»

Новости Беларуси. Военная безопасность, контроль экономики, интеграция с Россией – специалисты продолжают анализировать программное выступление Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, какие акценты сделаны в Послании белорусскому народу и о том, что прозвучало между строк, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Главный вопрос, который звучал от Президента – готовы ли вы платить за независимость? Но это не вопрос денег. События в Казахстане показывают, что независимость может быть только в составе военного блока, когда вас прикрывают ракетами и считают союзником. Если этого нет, то вашу страну снесут военным путем, без всякой дипломатии, как Югославию, Ливию, Ирак. Это были довольно сильные и самостоятельные государства и, кстати, гораздо богаче нас, но они все были внеблоковые. И пока была двухполярная система, они себя нормально чувствовали, играли на противоречиях США и СССР. Но когда Советского Союза не стало, их просто ликвидировали как государства, кого-то раньше, кого-то позже. И когда нам рассказывают, что нам опасен военный союз с Россией, что Россия – это агрессор, что мы из-за Союзного государства потеряем суверенитет, можно посмотреть на Ливию, на кадры боев. Там потеряли вообще все. Поэтому мы себя будем защищать вместе с ОДКБ, не только с Россией. Это была очень важная мысль Послания, и я думаю, русские ее услышали.

Андрей Лазуткин:

Но независимость – это не только военные вопросы. Это тот же коронавирус. Какие вакцины и у кого закупать, вводить ли локдаун, штрафовать ли за маски? Или, например, энергетика – строить атомную станцию или закупать газ? А если закупать, то у кого – может, танкерами у Штатов? А если вы купили американский газ, значит, купите и американское оружие. А на это вам дадут кредит на 20 лет. И еще ваши дети будут эти кредиты отдавать. И для потери независимости не нужно натовских гарнизонов, как в Ираке. Вы сами добровольно все сделаете, как вам скажут, просто потому что у вас не будет выбора. И поверьте, что режимы типа польского, которые нас учат демократии, такого выбора, что им покупать и с кем дружить, вообще не имеют. Все ключевые вопросы, а они всегда связаны с экономикой, им спускают сверху: либо с уровня Брюсселя, либо с уровня Штатов. А вы, граждане, можете выбирать какого угодно президента, хоть нового каждый год. Но на ключевые решения вы никак не повлияете. Их давно решили без вас. А если вы случайно выберете не того президента, Милошевича или Лукашенко, повторится Югославия, и вас поставят обратно под контроль. Но это уже будет не одна страна, а шесть новых республик, чтобы вами было проще управлять.

Андрей Лазуткин:

Поэтому интеграция с Россией, кроме военных вопросов, должна иметь прочный экономический фундамент. Потому что одно дело – это союз, который сложился при двух наших президентах. И то не все было гладко, хотя всегда был очень хороший личный фактор. А если придут другие люди, их тут же попытаются столкнуть лбами. И вот тогда должна сказать слово экономика. Чтобы ссоры России и Беларуси не были выгодны нашим гражданам и нашим предприятиям, какая бы здесь и там ни оказалась власть. В этом смысл экономической интеграции. И мы не придумали что-то новое. Еще в советское время специально создавались экономические районы между республиками. Чтобы была кооперация, цепочки между разными народами, чтобы люди учились и работали в разных местах, создавали семьи, ездили в гости. Мало просто рассказывать про дружбу народов по телевизору, хотя и это важно. Но гораздо важнее построить такой механизм кооперации с Россией, чтобы он еще достался и нашим детям, и нашим внукам. Посмотрите, как грамотно Запад действует с беженцами. Мы это понимаем упрощенно – американцы разрушили государства на востоке, и люди поехали оттуда, чтобы создать нам и Европе проблемы – наркотики, оружие, исламисты. Но это слишком простой ответ. На польской границе сидят не исламисты и не террористы, это поляки их так называют.

Андрей Лазуткин:

Вы знаете, что есть первый мир – это США и Западная Европа. Есть второй – это Россия и бывший соцлагерь, а есть страны третьего мира – это Африка, Арабский Восток, Латинская Америка. По сути, именно там наши рынки сбыта. Да, это сырьевые страны, где много нефти, но нет промышленности по типу советской, которая производит оборудование, станки, технику. Да, наши машины хуже, чем западные, но они дешевле и проще в обслуживании, и там их с удовольствием покупают. И мы, страны второго мира, могли бы постепенно подыматься за счет выгодной торговли со странами третьего мира, и тоже становиться богаче, как на Западе. А что случилось? Нам эти рынки сбыта просто сожгли самолетами и уничтожили цветными революциями. Это были дружественные нам режимы, а теперь там пустыня и группировки, которые режут головы и покупают только оружие.

И нам, получается, тоже неоткуда брать деньги и некуда сбывать товары. То есть их уничтожают физически и забирают ресурсы, а нас, поскольку здесь ядерное оружие, давят экономически, уничтожая наши рынки. Это схема, которая просчитана на много лет вперед. А что нам рассказывали американские друзья совсем недавно? Вам надо создать такую экономику, которая не зависит от России. А мы вам даже будем танкерами возить нефть. Но самое главное, зачем вам промышленность? Ее надо приватизировать и закрыть, она убыточная. А вот у вас замечательный Парк высоких технологий, где работают наши американские компании. И чтобы не зависеть от России, вы все будете айтишниками в западных компаниях. И в прошлом правительстве были такие мысли, это на полном серьезе обсуждалось.

Андрей Лазуткин:

Но тогда цветная революция вообще не нужна. Вы просто загоняете население в одну сферу с иностранным капиталом, а потом контролируете тех, кто контролирует эту сферу. И все, 5-10 лет, и страна у вас под внешним управлением, просто потому что вы так построили экономику. Но тут началась интеграция с Россией, и нас решили быстро дожать. Лукашенко: в основном вышли айтишники ПВТ. Давали им команду: на улицу, бороться, свергать, ломать и крошить. Подробнее здесь. И тут не надо быть великим оперативником. Посмотрите на структуру американских санкций. Туда включены предприятия, типа «Белшины», «Гродно Азота», «Белоруснефти», государственные банки. Их счета и активы в США заморожены, а после самолета американцы нам вообще объявили блокаду. Но при этом в ПВТ спокойно работают американские компании с регистрацией в США. И если вы хотите причинить вред нашей экономике, почему не запрещаете своим компаниям работать с нами? Почему отсюда не ушел американский капитал, чтобы нас наказать? Наверно, он выполняет какие-то задачи? Может, собирает информацию, как устроена наша система изнутри? Или кадрово поддерживает активистов, дает им работу? Андрей Лазуткин:

Хотя после выборов нам рассказывали, что все эти компании уедут из Беларуси. А они все остались. Но так не бывает, значит, было принято централизованное решение. А это значит, в условиях чистки им надо сохранить все свои контакты и связи. Плюс это выгодно по деньгам. За 1 000 долларов наши студенты выполняют квалифицированную и сложную работу, а для западной компании – это зарплата уборщика. Это они привязаны к нам, к нашему образованию и дешевой рабочей силе, а не мы к ним. Поэтому никто и не уходит из ПВТ, хотя если почитать их СМИ, то там постоянно стоит вой, как им здесь плохо и нечем дышать.