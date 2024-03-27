Лукашенко в Ошмянском районе: давайте жить дружно и заниматься сельским хозяйством!
Сохранение мирной и спокойной жизни – в Беларуси бесспорный приоритет. Как не раз заявлял глава государства, воевать лучше в поле, растить и убирать урожай. К слову, весенне-полевые работы в нашей стране в самом разгаре – продолжается сев ранних яровых культур, начался сев льна. Работы идут высокими темпами, уже выполнено без малого 20 % от плана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Политолог назвал четыре причины фермерских протестов в Европе.
Белорусы понимают, что готовыми нужно быть к любому развитию ситуации. Учения НАТО носят демонстративно провокационный характер, что увеличивает опасность военных инцидентов. Конечно, в Вооруженных Силах Беларуси отрабатывают на практике разные ситуации: оборудуют блокпосты, усиливают охрану границ, после – несут службу на этой местности. Это демонстрация решимости при необходимости защищать свое государство. В то же время в основе нашей внешней политики главный принцип – миролюбие.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте жить дружно и заниматься сельским хозяйством. Из зимовки вышли прекрасно – ничего не погибло. Все, что хорошо посеяли, все уже зазеленело. Когда такое было, что в марте поля зеленые стоят! Только ленивый может быть сегодня подвергнут критике. Идеальные условия. Никогда такого не было на моей памяти.
Лукашенко: пусть европейские власти радуются, что эти фермеры их не смели еще!
Воевать лучше в поле. Потому в погожие дни техника уже в работе. К массовой сельхозкампании в Чечерском районе приступило хозяйство «Ботвиново». Боронуют землю, вносят удобрения и сеют зерно.
Юрий Болдырев, механизатор сельхозпредприятия «Ботвиново»:
Дожди помешали нам в выходные, шли два дня. Сейчас сеем выборочно. Лощины оставляем, низины будем засевать позже. Как погода настроится, так мы темпы ускорим. Наше поля боя здесь, будем воевать, пока не посеем хлеб. Уложиться, главное, в сроки – и будет результат.
В семье Болдыревых не понаслышке знают, что такое война. Дед-фронтовик много рассказывал. Так что забота о мирных нивах прежде всего. Тем более что это хлеб на столе белорусов. Его техника к работе готова.
Михаил Левковец, исполнительный директор сельхозпредприятия «Ботвиново»:
Готовность техники 100-процентная. Как тракторов, так и сельхозмашин. Слава богу, в весеннюю посевную вошли с энтузиазмом. Провели собрание с механизаторами. Объяснили, довели расценки, обеспечили спецодеждой и горячим питанием. Работа работой, но должна быть забота о людях. Люди работают понимающие. Понимают, какая обстановка сегодня серьезная в государстве.
Подробнее в видео.