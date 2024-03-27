Лукашенко в Ошмянском районе: давайте жить дружно и заниматься сельским хозяйством!

Сохранение мирной и спокойной жизни – в Беларуси бесспорный приоритет. Как не раз заявлял глава государства, воевать лучше в поле, растить и убирать урожай. К слову, весенне-полевые работы в нашей стране в самом разгаре – продолжается сев ранних яровых культур, начался сев льна. Работы идут высокими темпами, уже выполнено без малого 20 % от плана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы понимают, что готовыми нужно быть к любому развитию ситуации. Учения НАТО носят демонстративно провокационный характер, что увеличивает опасность военных инцидентов. Конечно, в Вооруженных Силах Беларуси отрабатывают на практике разные ситуации: оборудуют блокпосты, усиливают охрану границ, после – несут службу на этой местности. Это демонстрация решимости при необходимости защищать свое государство. В то же время в основе нашей внешней политики главный принцип – миролюбие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте жить дружно и заниматься сельским хозяйством. Из зимовки вышли прекрасно – ничего не погибло. Все, что хорошо посеяли, все уже зазеленело. Когда такое было, что в марте поля зеленые стоят! Только ленивый может быть сегодня подвергнут критике. Идеальные условия. Никогда такого не было на моей памяти.

Лукашенко: пусть европейские власти радуются, что эти фермеры их не смели еще!

Воевать лучше в поле. Потому в погожие дни техника уже в работе. К массовой сельхозкампании в Чечерском районе приступило хозяйство «Ботвиново». Боронуют землю, вносят удобрения и сеют зерно.