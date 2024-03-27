Прямой эфир

Лукашенко в Ошмянском районе: давайте жить дружно и заниматься сельским хозяйством!

27 марта 2024 17:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сохранение мирной и спокойной жизни – в Беларуси бесспорный приоритет. Как не раз заявлял глава государства, воевать лучше в поле, растить и убирать урожай. К слову, весенне-полевые работы в нашей стране в самом разгаре – продолжается сев ранних яровых культур, начался сев льна. Работы идут высокими темпами, уже выполнено без малого 20 % от плана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политолог назвал четыре причины фермерских протестов в Европе.

Лукашенко в Ошмянском районе: давайте жить дружно и заниматься сельским хозяйством!-1

Белорусы понимают, что готовыми нужно быть к любому развитию ситуации. Учения НАТО носят демонстративно провокационный характер, что увеличивает опасность военных инцидентов. Конечно, в Вооруженных Силах Беларуси отрабатывают на практике разные ситуации: оборудуют блокпосты, усиливают охрану границ, после – несут службу на этой местности. Это демонстрация решимости при необходимости защищать свое государство. В то же время в основе нашей внешней политики главный принцип – миролюбие.

Лукашенко в Ошмянском районе: давайте жить дружно и заниматься сельским хозяйством!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте жить дружно и заниматься сельским хозяйством. Из зимовки вышли прекрасно ничего не погибло. Все, что хорошо посеяли, все уже зазеленело. Когда такое было, что в марте поля зеленые стоят! Только ленивый может быть сегодня подвергнут критике. Идеальные условия. Никогда такого не было на моей памяти.

Лукашенко: пусть европейские власти радуются, что эти фермеры их не смели еще!

Воевать лучше в поле. Потому в погожие дни техника уже в работе. К массовой сельхозкампании в Чечерском районе приступило хозяйство «Ботвиново». Боронуют землю, вносят удобрения и сеют зерно.

Лукашенко в Ошмянском районе: давайте жить дружно и заниматься сельским хозяйством!-7

Юрий Болдырев, механизатор сельхозпредприятия «Ботвиново»:
Дожди помешали нам в выходные, шли два дня. Сейчас сеем выборочно. Лощины оставляем, низины будем засевать позже. Как погода настроится, так мы темпы ускорим. Наше поля боя здесь, будем воевать, пока не посеем хлеб. Уложиться, главное, в сроки и будет результат.

Лукашенко в Ошмянском районе: давайте жить дружно и заниматься сельским хозяйством!-10

В семье Болдыревых не понаслышке знают, что такое война. Дед-фронтовик много рассказывал. Так что забота о мирных нивах прежде всего. Тем более что это хлеб на столе белорусов. Его техника к работе готова.

Лукашенко в Ошмянском районе: давайте жить дружно и заниматься сельским хозяйством!-13

Михаил Левковец, исполнительный директор сельхозпредприятия «Ботвиново»:
Готовность техники 100-процентная. Как тракторов, так и сельхозмашин. Слава богу, в весеннюю посевную вошли с энтузиазмом. Провели собрание с механизаторами. Объяснили, довели расценки, обеспечили спецодеждой и горячим питанием. Работа работой, но должна быть забота о людях. Люди работают понимающие. Понимают, какая обстановка сегодня серьезная в государстве.

Подробнее в видео.

# Государственная политика # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусская модель заявила, что детей нужно заставлять читать книги
27 марта 2024 17:27

Белорусская модель заявила, что детей нужно заставлять читать книги

Читают ли современные студенты? Ответила завкафедрой журфака БГУ
27 марта 2024 17:27

Читают ли современные студенты? Ответила завкафедрой журфака БГУ

В рационе космонавтов может появиться белорусская молочка – Марина Василевская проведёт эксперименты
27 марта 2024 17:08

В рационе космонавтов может появиться белорусская молочка – Марина Василевская проведёт эксперименты

Профсоюзы Брестской области выбрали кандидатов в делегаты ВНС
27 марта 2024 16:57

Профсоюзы Брестской области выбрали кандидатов в делегаты ВНС

СК окончил спецпроизводство в отношении 20 участников экстремистского формирования
27 марта 2024 16:57

СК окончил спецпроизводство в отношении 20 участников экстремистского формирования

Указом Президента в Беларуси скорректирован порядок предоставления и использования спонсорской помощи
27 марта 2024 16:48

Указом Президента в Беларуси скорректирован порядок предоставления и использования спонсорской помощи

«Полностью изо льна». Белорусский дизайнер представила коллекцию свадебных платьев на Парижской неделе моды
27 марта 2024 16:45

«Полностью изо льна». Белорусский дизайнер представила коллекцию свадебных платьев на Парижской неделе моды

Лукашенко во время поездки в Ошмянский район обозначил красные линии для западных соседей – эксперт
27 марта 2024 16:35

Лукашенко во время поездки в Ошмянский район обозначил красные линии для западных соседей – эксперт

«Здесь труд нашего народа!» Ветераны Минской области посетили Дворец Независимости
27 марта 2024 13:56

«Здесь труд нашего народа!» Ветераны Минской области посетили Дворец Независимости

Торговые сети Беларуси продлили 10-процентную скидку
27 марта 2024 13:49

Торговые сети Беларуси продлили 10-процентную скидку

Власти Литвы не заинтересованы в решении проблемы на границе – ГПК
27 марта 2024 13:45

Власти Литвы не заинтересованы в решении проблемы на границе – ГПК

Наталья Кочанова проводит личный приём граждан в Совете Республики
27 марта 2024 11:52

Наталья Кочанова проводит личный приём граждан в Совете Республики