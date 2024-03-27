Белорусская модель заявила, что детей нужно заставлять читать книги

Ирина Максимович, вторая вице-мисс конкурса красоты «Мисс Европа-2024»:

Очень редко у родителей получается легко привить любовь к чтению и показать мир литературы. Дисциплина должна быть и воспитание. К сожалению, невозможно заставить ребенка почитать книги, пройти весь курс литературы от души, не заставляя, а он прямо будет сидеть и читать. Я в это не верю. Весь институт, вся школа построена на системе принуждения. У нас есть класс, 45 минут, академический час, есть перемена. Любое образование – это дисциплина, здесь нужно заставлять читать книги. Именно заставлять, но делать это не так жестко, по 15-20 минут. За это нужно ребенку поощрения давать.

Читают ли современные студенты? Ответила завкафедрой журфака БГУ – подробности здесь.