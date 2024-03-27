В рационе космонавтов может появиться белорусская молочка – Марина Василевская проведёт эксперименты

Белорусские йогурты, кефир и творог могут появиться в рационе космонавтов. Наша Марина Василевская проведет на борту МКС ряд биотехнологических экспериментов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские йогурты, кефир и творог могут появиться в рационе космонавтов. Наша Марина Василевская проведет на борту МКС ряд биотехнологических экспериментов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В фокусе внимания штаммы пробиотиков молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий, с помощью которых на Земле производят молочные продукты. Главная задача эксперимента – установить, насколько комфортно «чувствуют себя» штаммы пробиотиков в условиях невесомости. В перспективе эти опыты помогут нашим ученым дополнить рацион космонавтов полезной едой.
Елена Бирюк, заведующая лабораторией Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:
Считается, что в космосе в условиях микрогравитации снижается иммунитет, возникают различные нарушения, дисбактериозы. И создание такого продукта позволит улучшить ситуацию.
Наталья Жабанос, заведующая отделом биотехнологий Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:
Понятно, что мы пока на первой ступенечке, мы только-только посмотрим, а вдруг наши культуры вообще не захотят там ни развиваться, ни жить. Там будет проводиться хранение, культивирование. То есть мы получим какие-то образцы наших штаммов, но уже космические. Необходимо сравнить, воздействует ли эта вся среда на культуры. И чем они будут отличаться от наземных образцов.
Всего Марине Василевской предстоит выполнить научную программу из пяти исследований и двух общественных работ в области медицины, биологии, физиологии и дистанционного зондирования Земли. Участница полета проведет спектральную видеофотосъемку поверхности планеты, а также эксперименты «Лактоферрин» и «Ураган».