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В рационе космонавтов может появиться белорусская молочка – Марина Василевская проведёт эксперименты

27 марта 2024 17:08
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Белорусские йогурты, кефир и творог могут появиться в рационе космонавтов. Наша Марина Василевская проведет на борту МКС ряд биотехнологических экспериментов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рационе космонавтов может появиться белорусская молочка – Марина Василевская проведёт эксперименты-1

В фокусе внимания штаммы пробиотиков молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий, с помощью которых на Земле производят молочные продукты. Главная задача эксперимента – установить, насколько комфортно «чувствуют себя» штаммы пробиотиков в условиях невесомости. В перспективе эти опыты помогут нашим ученым дополнить рацион космонавтов полезной едой.

В рационе космонавтов может появиться белорусская молочка – Марина Василевская проведёт эксперименты-4

Елена Бирюк, заведующая лабораторией Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:
Считается, что в космосе в условиях микрогравитации снижается иммунитет, возникают различные нарушения, дисбактериозы. И создание такого продукта позволит улучшить ситуацию.

В рационе космонавтов может появиться белорусская молочка – Марина Василевская проведёт эксперименты-7

Наталья Жабанос, заведующая отделом биотехнологий Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:
Понятно, что мы пока на первой ступенечке, мы только-только посмотрим, а вдруг наши культуры вообще не захотят там ни развиваться, ни жить. Там будет проводиться хранение, культивирование. То есть мы получим какие-то образцы наших штаммов, но уже космические. Необходимо сравнить, воздействует ли эта вся среда на культуры. И чем они будут отличаться от наземных образцов.

В рационе космонавтов может появиться белорусская молочка – Марина Василевская проведёт эксперименты-10

Всего Марине Василевской предстоит выполнить научную программу из пяти исследований и двух общественных работ в области медицины, биологии, физиологии и дистанционного зондирования Земли. Участница полета проведет спектральную видеофотосъемку поверхности планеты, а также эксперименты «Лактоферрин» и «Ураган».

# Белорусские космонавты # общество # Марина Василевская

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