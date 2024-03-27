Читают ли современные студенты? Ответила завкафедрой журфака БГУ

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: Уже давно преподаватели бьют тревогу: приходят студенты, которые не читали ничего, не знают ничего. Правда это или нет? Тенденция меняется?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Татьяна Солодовникова, заведующая кафедрой международной журналистики факультета журналистики Белорусского государственного университета:

Тенденция, к сожалению, не меняется. Это правда. Читают все меньше, это заметно по студентам. К счастью, среди них все еще выделяются те студенты, которые читают, которых воспитывали на книгах, такие студенты есть. Нужно ли заставлять читать книги? Я убеждена в том, что заставлять вообще не нужно. Ничего и никого. Нужно прививать любовь к чтению, к книгам свои примером.

Григорий Азаренок:

А когда произошел сбой? Мы были самой читающей страной мира.

Татьяна Солодовникова:

Массовое распространение интернета, доступность. Когда мы росли, у нас не было такого огромного количества отвлекающих и развлекающих нас моментов. У нас была книга, мы ее читали, это было здорово и весело. У нас не было такого количества вариантов организации досуга. Сегодня у детей масса вариантов того, как развлечься и отдохнуть, не напрягаясь. А чтобы прочесть книгу, нужно немного напрячься, заставить свой мозг работать. Не все современные родители хотят работать над этим и помогать открывать своим детям мир книг.