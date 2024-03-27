Политолог назвал четыре причины фермерских протестов в Европе

Сохранение мирной и спокойной жизни – в Беларуси бесспорный приоритет. Как не раз заявлял глава государства, воевать лучше в поле, растить и убирать урожай. К слову, весенне-полевые работы в нашей стране в самом разгаре – продолжается сев ранних яровых культур, начался сев льна. Работы идут высокими темпами, уже выполнено без малого 20 % от плана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главное для белорусских аграриев – обеспечить продовольственную безопасность страны. Это прекрасно понимают и европейские фермеры, но вместо того, чтобы пахать и сеять, они вынуждены держать оборону на протестных полях. Подробности в нашем следующем материале.

Долгожданные погожие весенние дни наконец-то наступили. Для аграриев важно не упустить момент и вовремя начать сельскохозяйственный год. Вопрос продовольственной безопасности. Белорусы понимают, что весна год кормит. А вот что ждет Европу с урожаем – сложно представить. Прогнозы явно не утешительные. Загнанные в угол собственным правительством европейские фермеры вынуждены восстать на улицах.

Вот очередная массовая демонстрация проходит в Брюсселе. Оружием активистов стали тракторы, которые в сложившейся ситуации попросту не нужны на поле. А оборону полицейского водомета держит новое изобретение протестующих – навозомет. Битва при Еврокомиссии продолжается с обеда, когда в столице началось заседание совета министров сельского хозяйства европейских стран. И такая ситуация не первый месяц, и не только в этой европейской стране. Производить продукцию фермерам стало просто невыгодно. С рынка исчезли белорусские по сходной цене удобрения, дешевое топливо.

Андрей Лазуткин, политолог:

Американцами за два года построена система, чтобы контролировать стоимость сельхозпродукции. Первое, что они сделали – это контроль поставок удобрений. Второе – стоимость газа, который используют для производства удобрений. Третье – это стоимость топлива, которое сегодня не попадает из России или из Беларуси. Четвертое – это то самое зерно, которое гонят из Украины. Это зерно не является украинским. Это зерно американских корпораций. Они получили эту землю во временное пользование под залог денег, которые получила Украина. И сегодня свое зерно, уже по факту американское, они гонят через Польшу дальше на рынок Евросоюза. Тем самым они постоянно обваливают цену на готовую продукцию. Если такая система будет работать еще год-два-три-четыре, то они просто обанкротят европейских фермеров. Это вопрос их жизни и смерти. Если Евросоюз не только не закроет границу, но еще и не начнет субсидировать фермеров, то, скорее всего, вся европейская продукция со временем станет нерентабельной. Отсюда и корень протестов.

Вместо того, чтобы выйти и помочь своим же производителям, деньги в Европе направляются на другие цели, идущие в разрез с интересами и чаяниями местного населения. Европейским властям не нужны проблемы с Киевом. И поддерживают Украину, несмотря на экономические потери. Такая вот демократия.