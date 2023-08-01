Лукашенко заявил, что в Беларуси самая большая проблема – демографическая

Самая большая проблема в стране уже не экономическая, а демографическая. Нам нужно больше населения. Об это заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с жителями агрогородка Беловежский в рамках поездки в Брестскую область во вторник, 1 августа, информирует пресс-служба белорусского лидера.

По словам Президента, база в Беларуси хорошая. Есть над чем основывать будущие успехи. Народ будет накормлен, обут и одет. «Детки наши будут нормально ходить в школу, что сейчас очень актуально. Не думаю, что у вас проблемы в этом, но надо смотреть, чтобы дети получали все то, что хочет предоставить государство», - отметил Лукашенко.

Президент обратил внимание, что приоритетная политика государства – всегда оказывать поддержку многодетным семьям. В других странах нет такого соцпакета, как в Республике Беларусь. А самое главное, чтобы население понимало, что это и их дети, сказал глава государства.

Фото: president.gov.by