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В Минске презентовали документальный сборник воспоминаний «У іх жыцці была вайна»

07 июля 2025 07:07
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Память свидетелей и непосредственных участников борьбы советского народа против фашизма. В Минске презентовали документальный сборник воспоминаний «У іх жыцці была вайна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске презентовали документальный сборник воспоминаний «У іх жыцці была вайна»-2

Это результат работы творческого коллектива. В издании – проза, поэзия и публицистика о самых трагичных событиях в жизни нашей страны. Авторами стали 20 писателей. Презентацию посетили как литераторы, так и школьники, которые интересуются историей.

В Минске презентовали документальный сборник воспоминаний «У іх жыцці была вайна»-4

Варвара Станкевич, учащаяся средней школы № 2 Дзержинска:
Я приехала со своим любимым лагерем «Дружба». Мне понравилась книга, мне ее подарили. Очень хочу ее прочитать. В принципе, советую.

В Минске презентовали документальный сборник воспоминаний «У іх жыцці была вайна»-6

Леонид Кривонос, председатель Минской областной организации общественного объединения «Союз писателей Беларуси»:
К сожалению, время стирает и память, и знания. Публикации их произведений, а это их авторский взгляд на тот период, он отличается от произведений современных авторов, мы решили таким образом обозначить наш совместный проект с Государственным музеем истории белорусской литературы.

Издание в ближайшее время представят в каждой районной библиотеке Минской области. Ознакомиться с ним можно будет и в сентябре – в рамках Дня белорусской письменности, который в 2025 году принимает Лида.

# Великая Отечественная война # Книги # Леонид Кривонос

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