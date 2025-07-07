Память свидетелей и непосредственных участников борьбы советского народа против фашизма. В Минске презентовали документальный сборник воспоминаний «У іх жыцці была вайна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это результат работы творческого коллектива. В издании – проза, поэзия и публицистика о самых трагичных событиях в жизни нашей страны. Авторами стали 20 писателей. Презентацию посетили как литераторы, так и школьники, которые интересуются историей.

Варвара Станкевич, учащаяся средней школы № 2 Дзержинска: Я приехала со своим любимым лагерем «Дружба». Мне понравилась книга, мне ее подарили. Очень хочу ее прочитать. В принципе, советую.

Леонид Кривонос, председатель Минской областной организации общественного объединения «Союз писателей Беларуси»:

К сожалению, время стирает и память, и знания. Публикации их произведений, а это их авторский взгляд на тот период, он отличается от произведений современных авторов, мы решили таким образом обозначить наш совместный проект с Государственным музеем истории белорусской литературы.

Издание в ближайшее время представят в каждой районной библиотеке Минской области. Ознакомиться с ним можно будет и в сентябре – в рамках Дня белорусской письменности, который в 2025 году принимает Лида.