Лукашенко в Чечерске: «Я вам очень благодарен, что вы меня тогда послушали, совсем молодого, зелёного»
Новости Беларуси. Мелиорация земель, господдержка жителей чернобыльских регионов, уровень обеспеченности лекарствами и политические вопросы – это далеко не все темы, которые 29 апреля были во внимании главы государства во время командировки в Чечерский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А ведь Гомельской области больше остальных досталось от страшной ядерной катастрофы в 1986-м. На пострадавших территориях чернобыльская трагедия оставила огромный отпечаток буквально на всем: сельском хозяйстве, инфраструктуре, промышленности, да и просто на жизни людей. Многим в то время попросту пришлось оставить родные края.
Чечерский район – один из наиболее пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Спустя десятилетия память о трагедии здесь жива, как жив и сам регион. Земли, которым когда-то пророчили запустение и гибель, развиваются. И это личная заслуга нашего Президента. Именно он принял решение не ставить крест на пострадавших районах.
Сегодня Александр Лукашенко ознакомился детально с развитием района по разным направлениям: от сельского хозяйства до социальной сферы. Ну и, конечно, пообщался с местными жителями. Ведь многолетняя традиция – приезд Президента в апреле на Полесье – для местных сродни знаку – про них помнят и не забудут.
Репортаж Ксении Худолей.
Ксения Худолей, политический обозреватель:
Чернобыльский след в судьбе Чечерского района (одного из наиболее пострадавших) отпечатан памятным знаком на въезде в город. Восьмиметровый монумент увековечил отселение 43 деревень. Здесь же понятная каждому аллегория: бетонная часть – мертвые земли, дерево – жизнь и развитие сохранившихся населенных пунктов. Именно сохранившихся – общим титаническим трудом.
После аварии Чечерский район пришлось покинуть почти 4 000 семей, из оборота вывели 12 тысяч гектаров земли и списали 1 500 гектаров леса. На этом история южного района могла бы закончиться. Но сегодня Чечерск ничем не отличить от любого другого города Беларуси. И пусть когда-то в светлое будущее этих земель мало кто верил, руководству страны хватило мудрости вовремя не опустить руки.
Проект возрождения пострадавших территорий Александр Лукашенко поставил в ряд важнейших задач для страны и себя лично. Сюрпризом его апрельские командировки на юг страны уже давно быть перестали и переросли в традицию. Ее белорусский лидер не нарушил и в 2022 году (разве что отложил на пару дней из-за проливных дождей).
«Пытаться семена возделывать свои». Что Президент поручил министру сельского хозяйства Беларуси? (подробности здесь).
За погодой, природой и посевной Александр Лукашенко пристально наблюдал и сегодня, изучая обстановку с высоты. И, конечно, первый вопрос уже на земле – ход полевых работ. Профильный министр докладывает: яровые культуры посеяны почти на 40 % площадей, идет сев кукурузы.
Лукашенко: «Чечерский район, как и Гомельская область, должны прибавлять, они не должны телепаться на месте» (тут подробнее).
Озвученные сегодня цифры и показатели – результат колоссальных вложений. И так во всем, что касается этих сложных территорий.
«Так хорошо, привозит автобус». Как лечат белорусов, пострадавших от радиации – читайте здесь.
Сейчас министр здравоохранения и главврач не просто больницы, а полноценного межрайонного центра показывают Президенту конкретный результат.
«Нам вообще грех жаловаться». Вот о чем Лукашенко говорил с главврачом Чечерской ЦРБ (читайте далее).
Доверять, но проверять – правило Александра Лукашенко. Медицинский арсенал района Президент изучил лично. Кабинету компьютерной томографии, например, меньше полугода, а результат уже превзошел ожидания. В районе запускается пилотный проект по скринингу рака легких, на ранних стадиях уже обнаружены туберкулез и другие сложные заболевания, а значит шансы на излечение увеличились в разы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То есть вы освоили, умеете с ним работать?
– Стараемся, умеем.
Андрей Табаньков, главный врач Чечерской ЦРБ:
Выявляем рак, сразу лечим онкологию, человек живет.
Александр Лукашенко:
Легкую?
Андрей Табаньков:
Конечно, да.
«Поздоровайся с Григорьевичем!» Лукашенко навестил детей в Чечерской ЦРБ и привез подарки (здесь подробности).
Уехать, не попрощавшись, Президент просто не мог. К этим местам и людям у Александра Лукашенко особое отеческое отношение. Вот и встреча с местными – в символичном месте. Чернобыльская авария навсегда останется жестоким уроком в памяти белорусского народа, а еще напоминанием о том, как важно порой держать удар.
«Критиковать сейчас будешь, да?» Вот что пожелали Президенту врачи Чечерской ЦРБ (подробности тут).
Александр Лукашенко:
Я вам очень благодарен, что вы меня тогда послушали, совсем молодого, зеленого, когда я сказал: нет, мы свою землю никому не отдадим. Мы будем жить здесь. Мы будем делать все, чтобы наши люди здесь могли жить, работать, трудиться (здесь подробнее). Что будет, это уже зависит от нашей молодежи. И мы сделаем все для того, чтобы наша молодежь была настоящей, наследником того, что создавало старшее поколение. Вам огромная благодарность, что вы в свое время остались здесь жить, что мы с вами немало здесь сделали. И я уже убежден, что почти все вы понимаете, что мы тогда поступили правильно.
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