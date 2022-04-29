Лукашенко в Чечерске: «Я вам очень благодарен, что вы меня тогда послушали, совсем молодого, зелёного»

Новости Беларуси. Мелиорация земель, господдержка жителей чернобыльских регионов, уровень обеспеченности лекарствами и политические вопросы – это далеко не все темы, которые 29 апреля были во внимании главы государства во время командировки в Чечерский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А ведь Гомельской области больше остальных досталось от страшной ядерной катастрофы в 1986-м. На пострадавших территориях чернобыльская трагедия оставила огромный отпечаток буквально на всем: сельском хозяйстве, инфраструктуре, промышленности, да и просто на жизни людей. Многим в то время попросту пришлось оставить родные края.

Чечерский район – один из наиболее пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Спустя десятилетия память о трагедии здесь жива, как жив и сам регион. Земли, которым когда-то пророчили запустение и гибель, развиваются. И это личная заслуга нашего Президента. Именно он принял решение не ставить крест на пострадавших районах. Сегодня Александр Лукашенко ознакомился детально с развитием района по разным направлениям: от сельского хозяйства до социальной сферы. Ну и, конечно, пообщался с местными жителями. Ведь многолетняя традиция – приезд Президента в апреле на Полесье – для местных сродни знаку – про них помнят и не забудут. Репортаж Ксении Худолей.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Чернобыльский след в судьбе Чечерского района (одного из наиболее пострадавших) отпечатан памятным знаком на въезде в город. Восьмиметровый монумент увековечил отселение 43 деревень. Здесь же понятная каждому аллегория: бетонная часть – мертвые земли, дерево – жизнь и развитие сохранившихся населенных пунктов. Именно сохранившихся – общим титаническим трудом.

После аварии Чечерский район пришлось покинуть почти 4 000 семей, из оборота вывели 12 тысяч гектаров земли и списали 1 500 гектаров леса. На этом история южного района могла бы закончиться. Но сегодня Чечерск ничем не отличить от любого другого города Беларуси. И пусть когда-то в светлое будущее этих земель мало кто верил, руководству страны хватило мудрости вовремя не опустить руки.

Проект возрождения пострадавших территорий Александр Лукашенко поставил в ряд важнейших задач для страны и себя лично. Сюрпризом его апрельские командировки на юг страны уже давно быть перестали и переросли в традицию. Ее белорусский лидер не нарушил и в 2022 году (разве что отложил на пару дней из-за проливных дождей). «Пытаться семена возделывать свои». Что Президент поручил министру сельского хозяйства Беларуси? (подробности здесь). За погодой, природой и посевной Александр Лукашенко пристально наблюдал и сегодня, изучая обстановку с высоты. И, конечно, первый вопрос уже на земле – ход полевых работ. Профильный министр докладывает: яровые культуры посеяны почти на 40 % площадей, идет сев кукурузы.

Лукашенко: «Чечерский район, как и Гомельская область, должны прибавлять, они не должны телепаться на месте» (тут подробнее). Озвученные сегодня цифры и показатели – результат колоссальных вложений. И так во всем, что касается этих сложных территорий. «Так хорошо, привозит автобус». Как лечат белорусов, пострадавших от радиации – читайте здесь. Сейчас министр здравоохранения и главврач не просто больницы, а полноценного межрайонного центра показывают Президенту конкретный результат. «Нам вообще грех жаловаться». Вот о чем Лукашенко говорил с главврачом Чечерской ЦРБ (читайте далее).

Доверять, но проверять – правило Александра Лукашенко. Медицинский арсенал района Президент изучил лично. Кабинету компьютерной томографии, например, меньше полугода, а результат уже превзошел ожидания. В районе запускается пилотный проект по скринингу рака легких, на ранних стадиях уже обнаружены туберкулез и другие сложные заболевания, а значит шансы на излечение увеличились в разы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть вы освоили, умеете с ним работать?

– Стараемся, умеем. Андрей Табаньков, главный врач Чечерской ЦРБ:

Выявляем рак, сразу лечим онкологию, человек живет. Александр Лукашенко:

Легкую? Андрей Табаньков:

Конечно, да. «Поздоровайся с Григорьевичем!» Лукашенко навестил детей в Чечерской ЦРБ и привез подарки (здесь подробности).