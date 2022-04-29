Лукашенко: думаете, что мы вам в год будем размазывать чернобыльские миллиарды и по 10-17 рублей платить?

Новости Беларуси. Мелиорация земель, господдержка жителей чернобыльских регионов, уровень обеспеченности лекарствами и политические вопросы – это далеко не все темы, которые 29 апреля были во внимании главы государства во время командировки в Чечерский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сегодня с губернатором говорили только об одном: не о сокращении финансирования какого-то, а говорили, наоборот, чтобы Гомельской области помочь. Чтобы здесь развивалось производство. Но если вы думаете, что мы вам в год будем размазывать чернобыльские миллиарды и по 10-17 рублей платить… В год человеку платили где-то 10 рублей. Я говорю: да соберите вы в кучу эти деньги и поставьте лучше станцию обезжелезивания, чтобы люди пили чистую воду, они дольше проживут. Поэтому никакие льготы мы не собираемся сокращать.

Это мы привыкли, по телевизору видим: санкции, санкции, санкции. Не было бы счастья, да несчастье помогло. И это возможности. Все, что мы производим, сегодня востребовано на нашем основном рынке в России, в Китае и в других странах. Сейчас они руки потирают: «Сейчас Россию поставим на колени, а следом и Беларусь». Да не получится. Не получится поставить Беларусь и Россию на колени с таким уровнем интеллекта, уровнем образования, технологическим уровнем и с такими ресурсами. Поэтому надо просто забыть о том, что у нас санкции.

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