«Поздоровайся с Григорьевичем!» Лукашенко навестил детей в Чечерской ЦРБ и привёз подарки

Новости Беларуси. Мелиорация земель, господдержка жителей чернобыльских регионов, уровень обеспеченности лекарствами и политические вопросы – это далеко не все те мы, которые 29 апреля были во внимании главы государства во время командировки в Чечерский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А ведь Гомельской области больше остальных досталось от страшной ядерной катастрофы в 1986-м. На пострадавших территориях чернобыльская трагедия оставила огромный отпечаток буквально на всем: сельском хозяйстве, инфраструктуре, промышленности, да и просто на жизни людей. Многим в то время попросту пришлось оставить родные края.

Особое внимание в районе, принявшем на себя удар радиации, детям. В педиатрии малышам с самого маленького возраста оказывают помощь, проводят диагностику, а при необходимости лечат в современном и комфортном стационаре. Сегодня в нем чуть тише, чем обычно. Дети ждали особого гостя с интересом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ой, он какой молодец. Любит фотографироваться. Наверное, будет он у нас моделью. Давай вот так поздороваемся. – Поздоровайся с Григорьевичем. Александр Лукашенко:

Дай ему пощупать. – Видал, как круто?

Александр Лукашенко:

Красивая, да? Ну, ты еще маленький, не удержишь – он тяжелый. Только этот здоровый дядя может держать. Лучше на тебе, вот, трактор. Не хочешь трактор? Вот, смотри, что есть. – Ой, какая прелесть. Скажи спасибо большое. Александр Лукашенко:

Ты обязательно должен попробовать этот шоколад.