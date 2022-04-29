«Поздоровайся с Григорьевичем!» Лукашенко навестил детей в Чечерской ЦРБ и привёз подарки
Новости Беларуси. Мелиорация земель, господдержка жителей чернобыльских регионов, уровень обеспеченности лекарствами и политические вопросы – это далеко не все те мы, которые 29 апреля были во внимании главы государства во время командировки в Чечерский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А ведь Гомельской области больше остальных досталось от страшной ядерной катастрофы в 1986-м. На пострадавших территориях чернобыльская трагедия оставила огромный отпечаток буквально на всем: сельском хозяйстве, инфраструктуре, промышленности, да и просто на жизни людей. Многим в то время попросту пришлось оставить родные края.
Особое внимание в районе, принявшем на себя удар радиации, детям. В педиатрии малышам с самого маленького возраста оказывают помощь, проводят диагностику, а при необходимости лечат в современном и комфортном стационаре. Сегодня в нем чуть тише, чем обычно. Дети ждали особого гостя с интересом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ой, он какой молодец. Любит фотографироваться. Наверное, будет он у нас моделью. Давай вот так поздороваемся.
– Поздоровайся с Григорьевичем.
Александр Лукашенко:
Дай ему пощупать.
– Видал, как круто?
Александр Лукашенко:
Красивая, да? Ну, ты еще маленький, не удержишь – он тяжелый. Только этот здоровый дядя может держать. Лучше на тебе, вот, трактор. Не хочешь трактор? Вот, смотри, что есть.
– Ой, какая прелесть. Скажи спасибо большое.
Александр Лукашенко:
Ты обязательно должен попробовать этот шоколад.
– Видишь, какая вкусняшка?
Александр Лукашенко:
Ну такое маленькое, такое маленькое.