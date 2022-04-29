«Ну что, давай икону». Какие подарки передали Лукашенко жители Чечерского района?

Новости Беларуси. Мелиорация земель, господдержка жителей чернобыльских регионов, уровень обеспеченности лекарствами и политические вопросы – это далеко не все темы, которые 29 апреля были во внимании главы государства во время командировки в Чечерский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А ведь Гомельской области больше остальных досталось от страшной ядерной катастрофы в 1986-м. На пострадавших территориях чернобыльская трагедия оставила огромный отпечаток буквально на всем: сельском хозяйстве, инфраструктуре, промышленности, да и просто на жизни людей. Многим в то время попросту пришлось оставить родные края.

Сегодня Александр Лукашенко ознакомился детально с развитием района по разным направлениям: от сельского хозяйства до социальной сферы. Ну и, конечно, пообщался с местными жителями. Ведь многолетняя традиция – приезд Президента в апреле на Полесье – для местных сродни знаку – про них помнят и не забудут.

В разговоре наметили и повторный визит Президента в область. Тема животрепещущая – летом под Гомелем открывают мемориальный комплекс «Партизанская криничка», построенный на деньги, заработанные регионом на недавнем субботнике. Глава государства обещал обдумать приглашение и постараться приехать. Тем более гостеприимство Чечерска не может не подкупать.

Юрий Деркачев, председатель Чечерского райисполкома:

Разрешите от всех жителей чечерской земли поблагодарить вас за то внимание, огромное внимание, которое вы уделяете регионам, которые пострадали от аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Позвольте от чистого сердца в память о районе вручить вам икону нашего мастера «Георгий Победоносец». Мы под вашим руководством надавали – не буду уже говорить, по чем – Чернобылю, надаем и санкциям, и другим проблемам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пообещал. Юрий Деркачев:

Поэтому огромное вам спасибо!

Александр Лукашенко:

Ну что, давай икону. Тебя как зовут?

Юрий Деркачев:

Мы все надеемся, что вам понравится наш мед, в котором собрана вся душа Чечерщины. Александр Лукашенко:

Спасибо! Ну что, я тогда вынужден буду передать тебе свой мед.

– Хорошо.

Александр Лукашенко:

Спасибо большое вам! Если у вас будет здоровье, и я буду здоров.

– Главное, чтобы у вас было, тогда и у нас будет. И мирного неба.