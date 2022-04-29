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«Ну что, давай икону». Какие подарки передали Лукашенко жители Чечерского района?

29 апреля 2022 17:47
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Новости Беларуси. Мелиорация земель, господдержка жителей чернобыльских регионов, уровень обеспеченности лекарствами и политические вопросы – это далеко не все темы, которые 29 апреля были во внимании главы государства во время командировки в Чечерский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А ведь Гомельской области больше остальных досталось от страшной ядерной катастрофы в 1986-м. На пострадавших территориях чернобыльская трагедия оставила огромный отпечаток буквально на всем: сельском хозяйстве, инфраструктуре, промышленности, да и просто на жизни людей. Многим в то время попросту пришлось оставить родные края.

«Ну что, давай икону». Какие подарки передали Лукашенко жители Чечерского района?-1

Сегодня Александр Лукашенко ознакомился детально с развитием района по разным направлениям: от сельского хозяйства до социальной сферы. Ну и, конечно, пообщался с местными жителями. Ведь многолетняя традиция – приезд Президента в апреле на Полесье – для местных сродни знаку – про них помнят и не забудут.

«Ну что, давай икону». Какие подарки передали Лукашенко жители Чечерского района?-4

В разговоре наметили и повторный визит Президента в область. Тема животрепещущая – летом под Гомелем открывают мемориальный комплекс «Партизанская криничка», построенный на деньги, заработанные регионом на недавнем субботнике. Глава государства обещал обдумать приглашение и постараться приехать. Тем более гостеприимство Чечерска не может не подкупать.

«Ну что, давай икону». Какие подарки передали Лукашенко жители Чечерского района?-7

Юрий Деркачев, председатель Чечерского райисполкома:
Разрешите от всех жителей чечерской земли поблагодарить вас за то внимание, огромное внимание, которое вы уделяете регионам, которые пострадали от аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Позвольте от чистого сердца в память о районе вручить вам икону нашего мастера «Георгий Победоносец». Мы под вашим руководством надавали – не буду уже говорить, по чем – Чернобылю, надаем и санкциям, и другим проблемам.

«Ну что, давай икону». Какие подарки передали Лукашенко жители Чечерского района?-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пообещал.

Юрий Деркачев:
Поэтому огромное вам спасибо!

«Ну что, давай икону». Какие подарки передали Лукашенко жители Чечерского района?-13

Александр Лукашенко:
Ну что, давай икону. Тебя как зовут?

«Ну что, давай икону». Какие подарки передали Лукашенко жители Чечерского района?-16

Юрий Деркачев:
Мы все надеемся, что вам понравится наш мед, в котором собрана вся душа Чечерщины.

Александр Лукашенко:
Спасибо! Ну что, я тогда вынужден буду передать тебе свой мед.
– Хорошо.

«Ну что, давай икону». Какие подарки передали Лукашенко жители Чечерского района?-19

Александр Лукашенко:
Спасибо большое вам! Если у вас будет здоровье, и я буду здоров.
– Главное, чтобы у вас было, тогда и у нас будет. И мирного неба.

«Ну что, давай икону». Какие подарки передали Лукашенко жители Чечерского района?-22

Александр Лукашенко:
Хорошо, спасибо! Разве чернобыльцами их можно назвать? У нас в Минске так не выглядят девчонки, как здесь. По женщинам можно судить, какова ситуация в стране и в конкретном районе.
– Спасибо!

«Ну что, давай икону». Какие подарки передали Лукашенко жители Чечерского района?-25

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Юрий Деркачев # Фотофакт

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