Лукашенко: «Чечерский район, как и Гомельская область, должны прибавлять, они не должны телепаться на месте»

Новости Беларуси. Мелиорация земель, господдержка жителей чернобыльских регионов, уровень обеспеченности лекарствами и политические вопросы – это далеко не все темы, которые 29 апреля были во внимании главы государства во время командировки в Чечерский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безопасное и продуктивное сельское хозяйство в этих местах когда-то было лишь мечтой. Сейчас эти земли дают урожай не хуже других, есть и преуспевающие хозяйства. Молочно-товарная ферма «Отор» – один из крепких аграрных игроков. За 2021 год здесь произвели 8 500 тонн молока, при этом почти 90 % – сорта «экстра». А в начале 2022-го выручка выросла более чем на 43 %, на 17 % повысилась рентабельность продаж. Местная вертикаль не против вверить под крыло «Отору» и другие хозяйства. Президент предупреждает – никаких обременений, все постепенно и с умом.