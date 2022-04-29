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Лукашенко: «Чечерский район, как и Гомельская область, должны прибавлять, они не должны телепаться на месте»

29 апреля 2022 17:04
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Новости Беларуси. Мелиорация земель, господдержка жителей чернобыльских регионов, уровень обеспеченности лекарствами и политические вопросы – это далеко не все темы, которые 29 апреля были во внимании главы государства во время командировки в Чечерский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко: «Чечерский район, как и Гомельская область, должны прибавлять, они не должны телепаться на месте»-1

Безопасное и продуктивное сельское хозяйство в этих местах когда-то было лишь мечтой. Сейчас эти земли дают урожай не хуже других, есть и преуспевающие хозяйства. Молочно-товарная ферма «Отор» – один из крепких аграрных игроков. За 2021 год здесь произвели 8 500 тонн молока, при этом почти 90 % – сорта «экстра». А в начале 2022-го выручка выросла более чем на 43 %, на 17 % повысилась рентабельность продаж. Местная вертикаль не против вверить под крыло «Отору» и другие хозяйства. Президент предупреждает – никаких обременений, все постепенно и с умом.  

Лукашенко: «Чечерский район, как и Гомельская область, должны прибавлять, они не должны телепаться на месте»-3

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:  
На следующий год разрабатываем проектную документацию. Два коровника построим, два трактора надо энергонасыщенных, чтобы она усилилась, и комбайн. Это даст возможность соседние хозяйства ее силами и дополнительными ресурсами поставить на такой уровень.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Да, надо помогать, пока она не станет на ноги. Сколько у тебя планируется сельхозугодий?  

Лукашенко: «Чечерский район, как и Гомельская область, должны прибавлять, они не должны телепаться на месте»-5

Татьяна Струк, директор ОАО «Отор»:  
Три тысячи добавляется. Сельхозугодий будет девять тысяч.  

Александр Лукашенко:  
Это не много. Но если у нее будет откуда брать молоко, мясо… Построишь там помещение [Иван Крупко – прим. ред.]. Да, помочь надо техникой, где-то первый год, может быть, даже и копейку какую-то. А потом она уже сама будет работать.  

Иван Крупко:  
Надо помочь набрать темп.  

Александр Лукашенко:  
Да. Но все время Чечерский район, как и Гомельская область, должны прибавлять, они не должны телепаться на месте.  

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# Рабочая поездка Президента # Иван Крупко # Александр Лукашенко # Татьяна Струк # Ксения Худолей

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