«Так хорошо, привозит автобус». Как лечат белорусов, пострадавших от радиации?

Новости Беларуси. Мелиорация земель, господдержка жителей чернобыльских регионов, уровень обеспеченности лекарствами и политические вопросы – это далеко не все темы, которые 29 апреля были во внимании главы государства во время командировки в Чечерский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реализуется уже шестая по счету госпрограмма по преодолению последствий техногенной катастрофы. За это время на социальную поддержку, здравоохранение, развитие аграрной сферы, образования и экономики направлено больше 19 миллиардов долларов. Порой деньги из государственной казны приходилось старательно изыскивать, чтобы помогать югу становиться на ноги. Теперь очевидно – не впустую.

Четыре часа здесь лежим. Мы чувствуем себя нормально. Через день приезжаем. По условиям хорошо здесь. До этого я ездил в Гомель. А тут очень хорошие врачи, во-первых. Во-вторых, питание, тут кормят нас.