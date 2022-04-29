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«Так хорошо, привозит автобус». Как лечат белорусов, пострадавших от радиации?

29 апреля 2022 18:05
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Новости Беларуси. Мелиорация земель, господдержка жителей чернобыльских регионов, уровень обеспеченности лекарствами и политические вопросы – это далеко не все темы, которые 29 апреля были во внимании главы государства во время командировки в Чечерский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Так хорошо, привозит автобус». Как лечат белорусов, пострадавших от радиации?-1

Реализуется уже шестая по счету госпрограмма по преодолению последствий техногенной катастрофы. За это время на социальную поддержку, здравоохранение, развитие аграрной сферы, образования и экономики направлено больше 19 миллиардов долларов. Порой деньги из государственной казны приходилось старательно изыскивать, чтобы помогать югу становиться на ноги. Теперь очевидно – не впустую.

«Так хорошо, привозит автобус». Как лечат белорусов, пострадавших от радиации?-4

Четыре часа здесь лежим. Мы чувствуем себя нормально. Через день приезжаем. По условиям хорошо здесь. До этого я ездил в Гомель. А тут очень хорошие врачи, во-первых. Во-вторых, питание, тут кормят нас.

«Так хорошо, привозит автобус». Как лечат белорусов, пострадавших от радиации?-7

Спасибо за все. Так хорошо, привозит автобус нас через день. Три раза в неделю. Отлично все. Спасибо всему персоналу.

«Так хорошо, привозит автобус». Как лечат белорусов, пострадавших от радиации?-10

В отделении гемодиализа Чечерской ЦРБ есть свои постоянные пациенты, как бы печален ни был сам факт болезни. Но для людей с подобными недугами аппарат искусственной почки – жизненная необходимость, которая сегодня доступна жителям сразу четырех ближайших районов. Выстраивать логистику пациентам не приходится – транспорт организовывается местными поликлиниками и ФАПами. Как говорится, все включено.

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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