«Так хорошо, привозит автобус». Как лечат белорусов, пострадавших от радиации?
Новости Беларуси. Мелиорация земель, господдержка жителей чернобыльских регионов, уровень обеспеченности лекарствами и политические вопросы – это далеко не все темы, которые 29 апреля были во внимании главы государства во время командировки в Чечерский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Реализуется уже шестая по счету госпрограмма по преодолению последствий техногенной катастрофы. За это время на социальную поддержку, здравоохранение, развитие аграрной сферы, образования и экономики направлено больше 19 миллиардов долларов. Порой деньги из государственной казны приходилось старательно изыскивать, чтобы помогать югу становиться на ноги. Теперь очевидно – не впустую.
Четыре часа здесь лежим. Мы чувствуем себя нормально. Через день приезжаем. По условиям хорошо здесь. До этого я ездил в Гомель. А тут очень хорошие врачи, во-первых. Во-вторых, питание, тут кормят нас.
Спасибо за все. Так хорошо, привозит автобус нас через день. Три раза в неделю. Отлично все. Спасибо всему персоналу.
В отделении гемодиализа Чечерской ЦРБ есть свои постоянные пациенты, как бы печален ни был сам факт болезни. Но для людей с подобными недугами аппарат искусственной почки – жизненная необходимость, которая сегодня доступна жителям сразу четырех ближайших районов. Выстраивать логистику пациентам не приходится – транспорт организовывается местными поликлиниками и ФАПами. Как говорится, все включено.
Читайте также:
«Поздоровайся с Григорьевичем!» Лукашенко навестил детей в Чечерской ЦРБ и привёз подарки
«Критиковать сейчас будешь, да?» Вот что пожелали Президенту врачи Чечерской ЦРБ
Лукашенко: «Слава богу, что у нас диктатура. Так зато порядок есть»