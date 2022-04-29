«Нам вообще грех жаловаться». Вот о чём Лукашенко говорил с главврачом Чечерской ЦРБ
Новости Беларуси. Мелиорация земель, господдержка жителей чернобыльских регионов, уровень обеспеченности лекарствами и политические вопросы – это далеко не все темы, которые 29 апреля были во внимании главы государства во время командировки в Чечерский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А ведь Гомельской области больше остальных досталось от страшной ядерной катастрофы в 1986-м. На пострадавших территориях чернобыльская трагедия оставила огромный отпечаток буквально на всем: сельском хозяйстве, инфраструктуре, промышленности, да и просто на жизни людей. Многим в то время попросту пришлось оставить родные края.
Чечерский район – один из наиболее пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Спустя десятилетия память о трагедии здесь жива, как жив и сам регион. Земли, которым когда-то пророчили запустение и гибель, развиваются. И это личная заслуга нашего Президента. Именно он принял решение не ставить крест на пострадавших районах.
В отделении гемодиализа Чечерской ЦРБ есть свои постоянные пациенты, как бы печален ни был сам факт болезни. Но для людей с подобными недугами аппарат искусственной почки – жизненная необходимость, которая сегодня доступна жителям сразу четырех ближайших районов.
Выстраивать логистику пациентам не приходится – транспорт организовывается местными поликлиниками и ФАПами. Как говорится, все включено. К этому медицина пострадавших территорий шла поступательно и целенаправленно. А сейчас министр здравоохранения и главврач не просто больницы, а полноценного межрайонного центра, показывают Президенту конкретный результат.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Фактически состояние здоровья населения в пострадавших районах и вообще в целом в гомельском регионе не отличается от республиканских показателей. Медицина в пострадавших регионах все-таки особая. Это и оснащение, это кадры.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это правда, что у тебя рождаемость увеличивается в районе и в Чечерске? Читайте далее.
Андрей Табаньков, главный врач Чечерской ЦРБ:
Очень большое подспорье – это, конечно, информатизация. У нас, начиная с ФАПа и заканчивая центральной районной больницей, все компьютеризировано, связано в одну сеть.
Александр Лукашенко:
Какие проблемы с лекарствами сейчас в твоем регионе?
Андрей Табаньков:
Мы всем обеспечены. Почти 80 % – это белорусские. Не столкнулись мы ни с какими проблемами.
Александр Лукашенко:
По технике может чего-то не хватает, расходники?
Андрей Табаньков:
Нет, Александр Григорьевич, все есть, все расходные материалы у нас поступают на регулярной основе. Нам вообще грех жаловаться.
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