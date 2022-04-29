«Нам вообще грех жаловаться». Вот о чём Лукашенко говорил с главврачом Чечерской ЦРБ

Новости Беларуси. Мелиорация земель, господдержка жителей чернобыльских регионов, уровень обеспеченности лекарствами и политические вопросы – это далеко не все темы, которые 29 апреля были во внимании главы государства во время командировки в Чечерский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А ведь Гомельской области больше остальных досталось от страшной ядерной катастрофы в 1986-м. На пострадавших территориях чернобыльская трагедия оставила огромный отпечаток буквально на всем: сельском хозяйстве, инфраструктуре, промышленности, да и просто на жизни людей. Многим в то время попросту пришлось оставить родные края. Чечерский район – один из наиболее пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Спустя десятилетия память о трагедии здесь жива, как жив и сам регион. Земли, которым когда-то пророчили запустение и гибель, развиваются. И это личная заслуга нашего Президента. Именно он принял решение не ставить крест на пострадавших районах.

В отделении гемодиализа Чечерской ЦРБ есть свои постоянные пациенты, как бы печален ни был сам факт болезни. Но для людей с подобными недугами аппарат искусственной почки – жизненная необходимость, которая сегодня доступна жителям сразу четырех ближайших районов. Выстраивать логистику пациентам не приходится – транспорт организовывается местными поликлиниками и ФАПами. Как говорится, все включено. К этому медицина пострадавших территорий шла поступательно и целенаправленно. А сейчас министр здравоохранения и главврач не просто больницы, а полноценного межрайонного центра, показывают Президенту конкретный результат.