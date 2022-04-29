«Критиковать сейчас будешь, да?» Вот что пожелали Президенту врачи Чечерской ЦРБ

Новости Беларуси. Мелиорация земель, господдержка жителей чернобыльских регионов, уровень обеспеченности лекарствами и политические вопросы – это далеко не все те мы, которые 29 апреля были во внимании главы государства во время командировки в Чечерский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А ведь Гомельской области больше остальных досталось от страшной ядерной катастрофы в 1986-м. На пострадавших территориях чернобыльская трагедия оставила огромный отпечаток буквально на всем: сельском хозяйстве, инфраструктуре, промышленности, да и просто на жизни людей. Многим в то время попросту пришлось оставить родные края.

С пустыми руками не отпустили и Александра Лукашенко. На память – сувениры и врачебная рекомендация.

– Знаете, вот мы всегда…

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Критиковать сейчас будешь, да?

– Нет-нет, что вы. Всегда ж говорят, что самое главное – здоровье. Его не купишь ни за какие деньги. Поэтому я хочу пожелать от всего сердца, чтобы вы всегда себя и были всегда здоровы. А если Президент здоров, бодр и весел, то и мы будем стараться равняться.

Александр Лукашенко:

Очень правильно. Формула очень правильная. Спасибо.

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