Лукашенко: в Беловежской пуще надо наводить порядок!

Будет жить промышленность – будет жить страна, а сельское хозяйство необходимо, чтобы сохранить деревню. С этого тезиса Александра Лукашенко 30 июля началось совещание по итогам рабочей поездки в Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уборочная кампания традиционно находится в центре внимания нашего Президента. Оценивая ее ход в юго-западном регионе страны, глава государства особое внимание обратил на соблюдение порядка и железной дисциплины. Брестский электроламповый завод – эта локация стала центральной. Это предприятие – один из крупнейших производителей светотехнический продукции в СНГ. И именно здесь предметный и принципиальный разговор о конкурентоспособности на мировых рынках. Репортаж политического обозревателя Евгения Пустового. Президенту доложили о развитии всей области. Местечковости быть не должно, подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все у тебя растет. Я это знаю. Только чтобы ты не делил, что ВРП – это твое, а ВВП – это Крутого и Каранкевича. Все это твое. Ты тут президент, на юго-западе. Это все твое. И Полесье тоже твое. Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Мое. Александр Лукашенко:

И граница, половина границы с Украиной тоже твоя. Правда, военные говорят, что не отпихиваешься. Это хорошо. Социальная инфраструктура и результативность спортивного комплекса области. – Строим пока за свои гроши. За то, что зарабатываем.

– Ты намекаешь на что?

– Не намекаю. Когда-то были обещания, что страна поможет, но мы не обижаемся на страну.

– Что обещали, надо сделать.

– После Юлии Нестеренко как-то там барахтаешься с этим гандболом, ни футбола у тебя, ни баскетбола, ничего нет.

– По футболу мы всегда в пятерке.

– Что в пятерке? Это же Брест!

– Пока в пятерке, удивим, я думаю. Смотрите, легкая атлетика, сейчас прошел чемпионат, Брест победил на чемпионате Республики Беларусь по легкой атлетике. Бежать к цели – это про развитие всех отраслей. Туристической в том числе. В стране создано отдельное ведомство и стоит правительственная задача к 2030 году долю туризма в ВВП увеличить в два раза – до 4,5%.

– Масштабные проекты с Назаровым по Беловежской пуще. Это на коротком плече. В пределах этого, следующего года.

– В Беловежской пуще надо наводить порядок. Не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в целом. Я недоволен тем, что происходит в Беловежской пуще. Я не могу там все поваленные деревья вырубить, порубить на дрова и так далее.

– Поваленные запрещает наука.

– Я тебе разрешаю.

– Все, понял.

– Я помню, стал Президентом, еще сопливым был. «Ой, нельзя, падают деревья, короед разводится, пуща уничтожается». А старики пришли, говорят: детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Я говорю – все, рубим. Спасли пущу. Капут бы был этой пуще. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно, – убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя рубить, косить, грибы собирать. Ну хорошо, пусть ездят и смотрят эти ученые. А в пуще надо наводить порядок. Президент похвалил власти Бреста за разумный подход к архитектурному ландшафту: застраивают невостребованные бывшие производственные площади, а не сельхозугодья. И предупредил, как не повторить столичные ошибки. Читайте здесь. О стратегии управления, принятия решений, политического устройства Первый уже не раз говорит во время поездки по регионам. Изучает реакцию и мнение на местах. Сегодня, как и всегда, разговор откровенный, поэтому Александр Лукашенко поделился своими измышлениями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы, наверное, почувствовали с моей стороны уже определенный жим. И я порой беру на себя функции губернатора, что быть не должно. Поэтому мы еще после уборки с губернаторами соберемся, к концу года, и очень серьезно поговорим, кто может работать и кто как должен жать. Иногда не надо выводить проблемы на уровень Президента, чтобы содрогались соседи и думали: это война завтра, Лукашенко воевать собрался или еще что-то. Когда-то меня: «Ой, этот коммунист, на всем постсоветском пространстве». А в чем я был не прав? Прошло время, и мы видим, что мы оказались правы. Спасибо Президенту России, который уже публично начинает говорить: «Молодцы белорусы, они ничего не разрушили, они сохранили, в отличие от нас, россиян, богатой страны». Я это очень ценю, для меня это хорошая оценка. Поэтому коммунист, не коммунист, нравится кому-то, не нравится. Это дело десятое. Я Дмитрию Николаевичу сказал: ты подумай, ты побыл в Китае. Насколько модель китайцев, управления страной, хотя это огромная страна, насколько она нам подходит. А сам вчера ночью и сегодня думаю: а что китайцы сделали? Они не развалили нашу советскую модель, а развивали. Традиционная, казавшаяся управленческой архаикой модель развития позволила Китаю стать флагманским государством по производству девайсов. У нас свое есть. «Горизонты» белорусских гаджетов – от телевизоров до планшетов. Но пока осторожно входим с этим предложением на рынок – чего не скажешь о цветовой гамме. Инсайдерский Telegram-канал «Пул Первого» назвал это новинкой к Году белорусской женщины – ноутбук в трендовом цвете. Яркие горизонты развития будут. И хочется верить, что без фальши, как звучание этой отечественной музыкальной колонки.