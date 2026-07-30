Лукашенко об отправке аграриев в армию: не хочешь работать на этой работе – проверим тебя на другой

Будет жить промышленность – будет жить страна, а сельское хозяйство необходимо, чтобы сохранить деревню. С этого тезиса Александра Лукашенко 30 июля началось совещание по итогам рабочей поездки в Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборочная кампания традиционно находится в центре внимания нашего Президента. Оценивая ее ход в юго-западном регионе страны, глава государства особое внимание обратил на соблюдение порядка и железной дисциплины.

О выборе дисциплины – либо организуешь ее у себя на производстве, либо погружаешься с головой в армейский вариант. Президент еще раз о смене аграрного дресс-кода на цвет хаки.