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Лукашенко об отправке аграриев в армию: не хочешь работать на этой работе – проверим тебя на другой

30 июля 2026 17:27
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Будет жить промышленность – будет жить страна, а сельское хозяйство необходимо, чтобы сохранить деревню. С этого тезиса Александра Лукашенко 30 июля началось совещание по итогам рабочей поездки в Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборочная кампания традиционно находится в центре внимания нашего Президента. Оценивая ее ход в юго-западном регионе страны, глава государства особое внимание обратил на соблюдение порядка и железной дисциплины. 

О выборе дисциплины – либо организуешь ее у себя на производстве, либо погружаешься с головой в армейский вариант. Президент еще раз о смене аграрного дресс-кода на цвет хаки.

Лукашенко об отправке аграриев в армию: не хочешь работать на этой работе – проверим тебя на другой-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дмитрий Николаевич напугал страну армией. Что чиновники и еще там кто-то плохо будут работать – в армию. Это не для того, чтобы пугнуть кого-то или пополнить армейские ряды. Нет. Если ты не хочешь работать на этой работе, мы тебя проверим на другой. Нормальной мужской и женской работе – в армии. Это не какое-то издевательство над людьми, мы просто даем возможность проявить себя на другой работе – мужской сложной работе. Вот в чем вопрос.

Президент озвучил ключевые требования при строительстве социальных объектов и жилья.

# Александр Лукашенко # Вооруженные силы Республики Беларусь # Сельское хозяйство

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