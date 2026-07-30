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Лукашенко: мы все умеем делать лучше Запада, но если есть дисциплина

30 июля 2026 17:24
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Будет жить промышленность – будет жить страна, а сельское хозяйство необходимо, чтобы сохранить деревню. С этого тезиса Александра Лукашенко 30 июля началось совещание по итогам рабочей поездки в Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборочная кампания традиционно находится в центре внимания нашего Президента. Оценивая ее ход в юго-западном регионе страны, глава государства особое внимание обратил на соблюдение порядка и железной дисциплины. 

Брестский электроламповый завод – эта локация стала центральной. Это предприятие – один из крупнейших производителей светотехнический продукции в СНГ. И именно здесь предметный и принципиальный разговор о конкурентоспособности на мировых рынках. Глава государства обозначил четыре ключевых направления стратегии развития брестского производства. Но как эти принципы тиражировать на всю экономику?

Репортаж нашего политического обозревателя Евгения Пустового.

Первый – в Первом регионе. Синоним названия области сопряжен не только с алфавитным положением. От Брестчины всегда ожидают результативности. Эту рабочую поездку Президент начал с оценки сверху. С борта вертолета. 

Лукашенко: мы все умеем делать лучше Запада, но если есть дисциплина-2

Я не говорю плохо, неплохо, но восхищение не вызывает. Я был большего перед посещением Брестчины… А что за застывшая стройка какая-то? 
Какая застывшая? Она идет по плану. 
– Ни одного рабочего элемента, техники ни вертелось, ни крутилось, все замерло.
Сегодня все замерло.
– Сегодня же не выходной.
– Это в зоне вашего пребывания.
– Ну и что?
Там все нормально работает.
– Что ты там строишь?
– Будет торговый центр, развлекательный. 
Развлекуха у нас впереди идет.
А у нас нет ничего такого. Он очень большой, многофункциональный. 
– Если людям надо, делайте. Я думал, что это с советских времен у вас.
Это свеженький строим. 
Наводи порядок. Начинай с будущего года здесь наводить порядок. Я очень на тебя рассчитываю. Потому что если ты этого не сделаешь…
– Сделаю.
Неплохо ты работаешь здесь. Но надо больше. Если уже ты не дашь результат, на кого ориентироваться?

Любая поездка Александра Лукашенко в регион – к военным, заводчанам, врачам – неважно. Всегда – оценка сельского хозяйства. Сегодня три момента – уборка зерновых, дожди не должны подмочить репутацию брестским аграриям, обычно передовикам жнива, прессование соломы и оперативный сев озимых. Глава государства с лайфхаками не ошибается.

Лукашенко: мы все умеем делать лучше Запада, но если есть дисциплина-4

Немножко залило в Пружанском районе.
Я лучше тебя знаю, где что залило, где нет. В целом лило везде одинаково, сейчас надо убрать хлеб. В целом по стране он должен быть не ниже уровня прошлого года. Если вы в этом году 12 миллионов тонн дадите, это будет великое достижение. Даже 11,5 – это хорошо. Но здесь, на западных твоих землях, я ожидал чуть-чуть лучше. Неплохо, но это не твой уровень. Надо готовить под озимый клин, надо пахать. Полтора трактора у тебя всего – надо увеличивать, Петр Александрович. Как бы ни было трудно. Хоть по ночам, хоть как-то. Рапс надо до 20 августа посеять. При вылете из пущи я заметил, ужасно, наверное, сенаж или сено у вас там было, скорее всего, сено, вы в рулоны свернули и бросили. Это должно лежать под крышей. Или ты шапку какую-то для этих рулонов должен придумать, чтобы не замокло. Потому что спрессованное сено, попадет туда вода – все сгнило. 

Состояние в Беловежской пуще – яркий пример отношения к делу. Не то чтобы дебри бесхозяйственности. Но можем лучше. На порядок лучше. 

Лукашенко: мы все умеем делать лучше Запада, но если есть дисциплина-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Все мы умеем делать. На каждом шагу, даже в пуще, я убеждаюсь, что мы умеем все делать лучше Запада и так далее. Но если есть дисциплина. Из чего я делаю вывод, даже по пуще: там, где я бываю в пуще, там так аккуратно все, вычищено. Я этого в мире нигде не видел. Я делаю вывод: можем, все можем, но если есть дисциплина. Где Президент проехал, там хорошо. Но я же не везде бываю. Поэтому смотри, чтобы была железная дисциплина. 

Президент озвучил ключевые требования при строительстве социальных объектов и жилья.

# Александр Лукашенко # Петр Пархомчик # Сельское хозяйство

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