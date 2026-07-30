Лукашенко: мы все умеем делать лучше Запада, но если есть дисциплина

Будет жить промышленность – будет жить страна, а сельское хозяйство необходимо, чтобы сохранить деревню. С этого тезиса Александра Лукашенко 30 июля началось совещание по итогам рабочей поездки в Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уборочная кампания традиционно находится в центре внимания нашего Президента. Оценивая ее ход в юго-западном регионе страны, глава государства особое внимание обратил на соблюдение порядка и железной дисциплины. Брестский электроламповый завод – эта локация стала центральной. Это предприятие – один из крупнейших производителей светотехнический продукции в СНГ. И именно здесь предметный и принципиальный разговор о конкурентоспособности на мировых рынках. Глава государства обозначил четыре ключевых направления стратегии развития брестского производства. Но как эти принципы тиражировать на всю экономику? Репортаж нашего политического обозревателя Евгения Пустового. Первый – в Первом регионе. Синоним названия области сопряжен не только с алфавитным положением. От Брестчины всегда ожидают результативности. Эту рабочую поездку Президент начал с оценки сверху. С борта вертолета.

– Я не говорю плохо, неплохо, но восхищение не вызывает. Я был большего перед посещением Брестчины… А что за застывшая стройка какая-то?

– Какая застывшая? Она идет по плану.

– Ни одного рабочего элемента, техники ни вертелось, ни крутилось, все замерло.

– Сегодня все замерло.

– Сегодня же не выходной.

– Это в зоне вашего пребывания.

– Ну и что?

– Там все нормально работает.

– Что ты там строишь?

– Будет торговый центр, развлекательный.

– Развлекуха у нас впереди идет.

– А у нас нет ничего такого. Он очень большой, многофункциональный.

– Если людям надо, делайте. Я думал, что это с советских времен у вас.

– Это свеженький строим.

– Наводи порядок. Начинай с будущего года здесь наводить порядок. Я очень на тебя рассчитываю. Потому что если ты этого не сделаешь…

– Сделаю.

– Неплохо ты работаешь здесь. Но надо больше. Если уже ты не дашь результат, на кого ориентироваться? Любая поездка Александра Лукашенко в регион – к военным, заводчанам, врачам – неважно. Всегда – оценка сельского хозяйства. Сегодня три момента – уборка зерновых, дожди не должны подмочить репутацию брестским аграриям, обычно передовикам жнива, прессование соломы и оперативный сев озимых. Глава государства с лайфхаками не ошибается.

– Немножко залило в Пружанском районе.

– Я лучше тебя знаю, где что залило, где нет. В целом лило везде одинаково, сейчас надо убрать хлеб. В целом по стране он должен быть не ниже уровня прошлого года. Если вы в этом году 12 миллионов тонн дадите, это будет великое достижение. Даже 11,5 – это хорошо. Но здесь, на западных твоих землях, я ожидал чуть-чуть лучше. Неплохо, но это не твой уровень. Надо готовить под озимый клин, надо пахать. Полтора трактора у тебя всего – надо увеличивать, Петр Александрович. Как бы ни было трудно. Хоть по ночам, хоть как-то. Рапс надо до 20 августа посеять. При вылете из пущи я заметил, ужасно, наверное, сенаж или сено у вас там было, скорее всего, сено, вы в рулоны свернули и бросили. Это должно лежать под крышей. Или ты шапку какую-то для этих рулонов должен придумать, чтобы не замокло. Потому что спрессованное сено, попадет туда вода – все сгнило. Состояние в Беловежской пуще – яркий пример отношения к делу. Не то чтобы дебри бесхозяйственности. Но можем лучше. На порядок лучше.