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Президент обрисовал основные контуры стратегии развития БЭЛЗ

30 июля 2026 17:54
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Будет жить промышленность – будет жить страна, а сельское хозяйство необходимо, чтобы сохранить деревню. С этого тезиса Александра Лукашенко 30 июля началось совещание по итогам рабочей поездки в Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешний губернатор Брестчины Петр Пархомчик вырулил БЕЛАЗ на новую высоту, затем, будучи профильным вице-премьером, тоже хорошо зарекомендовал себя. Успешный управленец в Брестскую область послан поднять промышленный потенциал региона.

Президент обрисовал основные контуры стратегии развития БЭЛЗ-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет у тебя в промышленности регионального продукта, ВВП республиканского? Это все твое? Вчерашнего вице-премьера успешного. Хочу сказать, что бардачок у тебя есть на отдельных местах. 

«Один район один проект» способствует региональному развитию. Не надо заоблачные идеи, необходим приземленный подход. Ламповый завод должен стать одной из точек развития. 

Александр Лукашенко:
Светодиод – спрос огромный, да, конкуренция есть, будем об этом говорить. Так надо здесь вкладываться, в Беларуси, на светодиод надо менять все. Потому что это экономично, выгодно и так далее. Мир это понял. Почему не вкладываться сюда? То есть там, где есть школа, где есть компетенции. Так? Нам надо, Дмитрий Николаевич, в правительстве взять крен на это, на развитие того, что мы умеем. 

Лампочка была ярким маяком промышленности советского Бреста. Даже устроиться было нелегко. В индустриальный кластер приграничный город не торопились превращать. Создавали локальные производства. Но продукция электролампового была известна, как и Брестская крепость. Сейчас производственно-экономические показатели не самые яркие. 

Президент обрисовал основные контуры стратегии развития БЭЛЗ-4

Александр Лукашенко:
На столе у меня этот компьютер стоит. Он же потребовал, чтобы я заменил «яблоко» на это. Я заменил. Поэтому надо их поддерживать, насколько это возможно. Но ты недорабатываешь в промышленности. Это в ближайшее время. Вот после уборочной кампании мы посмотрим. Промышленность должна шевелиться. В целом вроде неплохо, но есть 7-8 предприятий, с работой которых мириться не можем.

Новые горизонты для 60-летнего завода открыло присоединение к одноименному холдингу. Философия простая: свое нужно сохранить, производство востребованной продукции увеличить.

Президент обрисовал основные контуры стратегии развития БЭЛЗ-6

Юрий Предко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»:
Телевизионный завод единственный остался на постсоветском пространстве. Мы единственные. То есть каждый третий телевизор, каждая третья семья покупает у нас. У нас там и объемы, и наука. Читайте здесь.

Лампочка Ильича еще востребована. Лампы накаливания – это 11 процентов от общего объема. В остальном – светодиоды. Их три вида. Лед линейка, светодиодные нити и светодиодные модули. А производительность на предприятии увеличили в 7 раз. Но сколько здесь своего? Есть нюансы. Загруженность складских запасов и пассивная модернизация. У каждого своя арифметика. У производственников – светлая, у госконтроля – в более темных тонах.

Президент обрисовал основные контуры стратегии развития БЭЛЗ-8

Александр Лукашенко: 
Без лампочки страна жить не может! Тем более спрос есть. Почему медлим? Почему в провале этот завод? 200 человек не могут обеспечить. После моего сюда приезда, упаси тебя Господь. Но мы с тобой давно работаем, ты знаешь. Поэтому я сюда, еще раз повторяю, приехал не потому, что вы великие, потому что лампочка нам нужна, светодиодная. Давным-давно я Турчину поручал, когда был губернатором. Говорю, поставь мне там лампочки. И обычные. Результат потрясающий.

«Без лампочки страна жить не может!» Лукашенко проинспектировал Брестский электроламповый завод.

Первый прошелся по цехам. Заметно: модернизация началась, но требуется ускорение. Товар востребован всегда внутри страны, неплохой спрос на зарубежных рынках. На пространстве Союзного государства ежегодно требуется порядка 350 млн светодиодных ламп разных моделей и назначения. Зеленый свет светодиоду не только из-за европейского тренда на зеленую экономику. 

Президент обрисовал основные контуры стратегии развития БЭЛЗ-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пять лет фактически вы сидели здесь, мало чем занимались, начали модернизацию. Надо сейчас ускоряться. Окно возможностей есть. Поясняю. С учетом мировых тенденций, развития зеленой экономики все страны постепенно отказываются от этих ламп накаливания. Это не только потому, что какая-то там зеленая экономика, на которую в Европе прямо молятся, как на икону. Не в этом дело. Светодиодные лампы показали себя более эффективными и более дешевыми. Это предприятие, кто бы здесь ни был Президентом, губернатором, оно должно развиваться. Подробности. 

На совещании из уст Президента прозвучали три главных тезиса. Первый месседж – борьба с контрафактом. В Беларуси сохранили требования к качеству своей продукции, поэтому не зазорно было вернуть знак качества. Но наш потребитель из-за недобросовестного импорта может столкнуться с контрафактом. Яркая рекламная упаковка не соответствует содержимому. 

Александр Лукашенко:
Как мне докладывают, имеются факты, когда под видом 9-ваттной лампочки потребителю продают 6-7-ваттную. Если это обнаружили – информация соответствующим органам и назавтра должно быть решение. Это должно быть под серьезным контролем. Потому что это выливается в более серьезную проблему. Решения должны быть мгновенные, адекватные по отношению к любому поставщику. У нас есть порядок. Приходите, работайте на нашем рынке, но не создавайте нам нечестную конкуренцию, мягко говоря, нарушая наши законы. Госстандарт в этом плане должен поработать принципиально.

Второй момент – локализация производства. Ведь зачастую на импортные комплектующие не всегда можно рассчитывать. А учитывая возможности промышленности и национальный интеллект белорусов – нам доступно многое. 

«Можем конкурировать»: какие задачи Лукашенко ставит по освоению рынка светодиодных ламп.

И главный итог сегодняшнего визита на Брестский ламповый – самые яркие моменты еще впереди. Но надо шевелиться. Государство готово помочь с доступными кредитными ресурсами. Была бы стратегия.

# Александр Лукашенко # Предприятия Беларуси

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