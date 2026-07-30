Президент обрисовал основные контуры стратегии развития БЭЛЗ

Будет жить промышленность – будет жить страна, а сельское хозяйство необходимо, чтобы сохранить деревню. С этого тезиса Александра Лукашенко 30 июля началось совещание по итогам рабочей поездки в Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нынешний губернатор Брестчины Петр Пархомчик вырулил БЕЛАЗ на новую высоту, затем, будучи профильным вице-премьером, тоже хорошо зарекомендовал себя. Успешный управленец в Брестскую область послан поднять промышленный потенциал региона.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нет у тебя в промышленности регионального продукта, ВВП республиканского? Это все твое? Вчерашнего вице-премьера успешного. Хочу сказать, что бардачок у тебя есть на отдельных местах. «Один район – один проект» способствует региональному развитию. Не надо заоблачные идеи, необходим приземленный подход. Ламповый завод должен стать одной из точек развития. Александр Лукашенко:

Светодиод – спрос огромный, да, конкуренция есть, будем об этом говорить. Так надо здесь вкладываться, в Беларуси, на светодиод надо менять все. Потому что это экономично, выгодно и так далее. Мир это понял. Почему не вкладываться сюда? То есть там, где есть школа, где есть компетенции. Так? Нам надо, Дмитрий Николаевич, в правительстве взять крен на это, на развитие того, что мы умеем. Лампочка была ярким маяком промышленности советского Бреста. Даже устроиться было нелегко. В индустриальный кластер приграничный город не торопились превращать. Создавали локальные производства. Но продукция электролампового была известна, как и Брестская крепость. Сейчас производственно-экономические показатели не самые яркие.

Александр Лукашенко:

На столе у меня этот компьютер стоит. Он же потребовал, чтобы я заменил «яблоко» на это. Я заменил. Поэтому надо их поддерживать, насколько это возможно. Но ты недорабатываешь в промышленности. Это в ближайшее время. Вот после уборочной кампании мы посмотрим. Промышленность должна шевелиться. В целом вроде неплохо, но есть 7-8 предприятий, с работой которых мириться не можем. Новые горизонты для 60-летнего завода открыло присоединение к одноименному холдингу. Философия простая: свое нужно сохранить, производство востребованной продукции увеличить.

Юрий Предко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»:

Телевизионный завод единственный остался на постсоветском пространстве. Мы единственные. То есть каждый третий телевизор, каждая третья семья покупает у нас. У нас там и объемы, и наука. Читайте здесь. Лампочка Ильича еще востребована. Лампы накаливания – это 11 процентов от общего объема. В остальном – светодиоды. Их три вида. Лед линейка, светодиодные нити и светодиодные модули. А производительность на предприятии увеличили в 7 раз. Но сколько здесь своего? Есть нюансы. Загруженность складских запасов и пассивная модернизация. У каждого своя арифметика. У производственников – светлая, у госконтроля – в более темных тонах.

Александр Лукашенко:

Без лампочки страна жить не может! Тем более спрос есть. Почему медлим? Почему в провале этот завод? 200 человек не могут обеспечить. После моего сюда приезда, упаси тебя Господь. Но мы с тобой давно работаем, ты знаешь. Поэтому я сюда, еще раз повторяю, приехал не потому, что вы великие, потому что лампочка нам нужна, светодиодная. Давным-давно я Турчину поручал, когда был губернатором. Говорю, поставь мне там лампочки. И обычные. Результат потрясающий. «Без лампочки страна жить не может!» Лукашенко проинспектировал Брестский электроламповый завод. Первый прошелся по цехам. Заметно: модернизация началась, но требуется ускорение. Товар востребован всегда внутри страны, неплохой спрос на зарубежных рынках. На пространстве Союзного государства ежегодно требуется порядка 350 млн светодиодных ламп разных моделей и назначения. Зеленый свет светодиоду не только из-за европейского тренда на зеленую экономику.