Президент озвучил ключевые требования при строительстве социальных объектов и жилья

Промышленность должна развиваться и обеспечивать результат. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения Брестского электролампового завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из крупнейших производителей светотехнической продукции на пространстве СНГ. На 13 производственных участках выпускают более 300 видов изделий. Они широко используются в жилищно‑коммунальном хозяйстве, автомобильной промышленности, а также в медицинской и сельскохозяйственной сферах. На предприятии запустили новые технологические линии – они позволили снизить себестоимость и в разы увеличить производительность. Также освоен выпуск сложных электронных узлов. Однако, как доложил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, далеко не все показатели сегодня выглядят радужно: мощности загружены минимально, склады переполнены готовой продукцией, растет кредиторская задолженность, а часть закупленного оборудования простаивает. В этой связи главное требование Президента к руководству завода и профильного холдинга – незамедлительно выходить на выпуск конкурентоспособной продукции мирового уровня, поскольку светотехническое направление остается стратегическим и крайне перспективным. «Без лампочки страна жить не может!» Лукашенко проинспектировал Брестский электроламповый завод.

Разговор о работе конкретного предприятия традиционно вышел за его рамки и перешел к анализу социально‑экономического развития Брестской области. Председатель облисполкома Петр Пархомчик доложил о ситуации в регионе. Особый акцент – на реализации инвестиционных проектов и выполнении поручений Президента в сельском хозяйстве, здравоохранении, спорте и туризме. Отдельно остановились на социальной сфере. Недавно в области открылись детская поликлиника в Пинске и Брестская областная больница, футбольный стадион в Барановичах и бассейн в Ляховичах. Заслушав доклад, Александр Лукашенко еще раз обозначил принципиальный подход к строительству социальных объектов: никаких дворцов быть не должно, главное – функциональность и удобство для людей.