Президент озвучил ключевые требования при строительстве социальных объектов и жилья

Промышленность должна развиваться и обеспечивать результат. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения Брестского электролампового завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Промышленность должна развиваться и обеспечивать результат. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения Брестского электролампового завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это один из крупнейших производителей светотехнической продукции на пространстве СНГ. На 13 производственных участках выпускают более 300 видов изделий. Они широко используются в жилищно‑коммунальном хозяйстве, автомобильной промышленности, а также в медицинской и сельскохозяйственной сферах. На предприятии запустили новые технологические линии – они позволили снизить себестоимость и в разы увеличить производительность. Также освоен выпуск сложных электронных узлов.
Однако, как доложил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, далеко не все показатели сегодня выглядят радужно: мощности загружены минимально, склады переполнены готовой продукцией, растет кредиторская задолженность, а часть закупленного оборудования простаивает. В этой связи главное требование Президента к руководству завода и профильного холдинга – незамедлительно выходить на выпуск конкурентоспособной продукции мирового уровня, поскольку светотехническое направление остается стратегическим и крайне перспективным.
«Без лампочки страна жить не может!» Лукашенко проинспектировал Брестский электроламповый завод.
Разговор о работе конкретного предприятия традиционно вышел за его рамки и перешел к анализу социально‑экономического развития Брестской области. Председатель облисполкома Петр Пархомчик доложил о ситуации в регионе. Особый акцент – на реализации инвестиционных проектов и выполнении поручений Президента в сельском хозяйстве, здравоохранении, спорте и туризме.
Отдельно остановились на социальной сфере. Недавно в области открылись детская поликлиника в Пинске и Брестская областная больница, футбольный стадион в Барановичах и бассейн в Ляховичах. Заслушав доклад, Александр Лукашенко еще раз обозначил принципиальный подход к строительству социальных объектов: никаких дворцов быть не должно, главное – функциональность и удобство для людей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Запомни одно, и помощник должен на 100 % понимать, что на сельхозназначения земли, лесные угодья – ни шагу. У вас огромное количество свободных мест. Стройте там жилье. И старайтесь строить своими трестами. Или же частные компании, но у которых, как в тресте, есть люди. Ну да, у нас в подряде, они там немножко что‑то возьмут, но в основном не должно быть «табуретки и кухни». Пришли, ну как раньше строили. Ты там еще и землю дал за бесплатно, и они что‑то построили. Этого быть не должно.
У нас, особенно в Брестской области, мощные строительные тресты. Пусть берут землю и строят жилье. И частные компании, которые работают как тресты. А не то, что он, в банк пришел по знакомству, кредит взял, потом у тебя по блату, по знакомству землю ему выделили. Он пошел в трест, нанял людей, они ему построили, он продал с приличной маржой, с прибылью. Деньги положил себе в карман, тресту там что‑то заплатил, не заплатил. Встает вопрос: а зачем ты нам нужен? Зачем ты нам такой строитель нужен?
Глава государства также ознакомился с производственным процессом и принял участие в совещании по вопросам дальнейшего развития предприятия.
Подробности в наших следующих выпусках.