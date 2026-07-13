Лукашенко: в Беларуси надо постепенно и настойчиво переходить на отопление пеллетами

Александр Лукашенко 13 июля приехал в Шкловский район. Именно этот регион стал своеобразной экспериментальной базой в АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот райгоросервис с нетипичной историей. Создан за средства Управделами, но для всех – не раз подчеркнет Президент. Двери ремонтных мастерских должны быть открыты для хозяйств не только Шкловского района. Нажиться не получится. Полемика о доступности цен на такие услуги касается всей страны. Подробности здесь.

Схема взаимозачетов разработана. У Управделами есть молочный завод. Рассчитан на переработку 100 тонн молока в сутки, а строят новый. Объемы увеличат в три раза. Так вот, технику хозяйствам района готовы ремонтировать в счет сданного молока. А в минимизации издержек мелочей нет. Надо умело использовать родной потенциал. В целом по стране пора уходить от деревянного подхода к лесной отрасли.