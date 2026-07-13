Лукашенко: в Беларуси надо постепенно и настойчиво переходить на отопление пеллетами

Александр Лукашенко 13 июля приехал в Шкловский район. Именно этот регион стал своеобразной экспериментальной базой в АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Я здесь все знаю до каждого метра». Лукашенко посетил с инспекцией Шкловский район
Этот райгоросервис с нетипичной историей. Создан за средства Управделами, но для всех – не раз подчеркнет Президент. Двери ремонтных мастерских должны быть открыты для хозяйств не только Шкловского района. Нажиться не получится. Полемика о доступности цен на такие услуги касается всей страны. Подробности здесь.
Схема взаимозачетов разработана. У Управделами есть молочный завод. Рассчитан на переработку 100 тонн молока в сутки, а строят новый. Объемы увеличат в три раза. Так вот, технику хозяйствам района готовы ремонтировать в счет сданного молока. А в минимизации издержек мелочей нет. Надо умело использовать родной потенциал. В целом по стране пора уходить от деревянного подхода к лесной отрасли.
Александр Лукашенко:
Топить дровами, да?
– Пеллетами.
– Правильно. Постепенно, настойчиво надо переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим. Вон у поляков сейчас заоблачные цены на пеллеты. Не берут. Ну, как хотите. Пеллеты надо здесь. Надо топить в Беларуси. Летишь над страной, жутко смотреть, кругом лес, лес, лес. И немало у нас лесных этих массивов, которые надо перерабатывать в пеллеты. Мы это умеем делать, заводов у нас предостаточно. Поэтому пеллеты, еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива только как резервы.
Этот райагросервис – точка бифуркации и для всей системы, и для отдельного структуры Управления делами Президента. Решено – что от громоздкости агрохолдингов будут уходить. В структуре оставят только молокозавод и райагросервис. Оптимизации Президент ожидает и в управленческом штабе.