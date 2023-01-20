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Выставка «Беларусь интеллектуальная» открывается в Минске

20 января 2023 08:53
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Новости Беларуси. Робототехника, искусственный интеллект, IT, биотехнологии и другие инновационные разработки. В Минске 20 января открывается выставка «Беларусь интеллектуальная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашей стране демонстрация различных научных достижений впервые будет проходить столь масштабно. Организована выставка по поручению главы государства.

Выставка «Беларусь интеллектуальная» открывается в Минске-1

В экспозиции – более 400 проектов и разработок по самым разным направлениям. От космических технологий до бытовых «умных» девайсов. Участие в трехдневном форуме примут ученые Национальной академии наук, представители учреждений образования, государственные, частные организации, предприятия, а также участники республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси». Гости смогут увидеть новый наноспутник БГУ, который запустят уже в 2023 году, агрегаты для увеличения добычи нефти, белорусский изумруд и многое другое. Выставка будет работать все выходные.

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# Выставка # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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