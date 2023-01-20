Рецепт брускетты с печенью трески. Вот как вкусно приготовить это блюдо

Лена Климук, кулинар:
Приготовим питательную и полезную брускетту с печенью трески.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим питательную и полезную брускетту с печенью трески.
В первую очередь я разогрею сковородку и обжарю хлеб. Подсушиваем его на сухой сковородке без масла.
Приступаем к нарезке овощей. Мелко порубим укроп.
Переворачиваем хлеб. Он подсушился, перекладываем на сервировочную тарелку. Собираем бутерброды. Первым делом теплый хлеб я смажу крем-чизом со вкусом вяленых томатов. Поверху посыпаем укропом. Теперь выкладываем уже нарезанный огурец. И печень трески.
Для вкуса и свежести добавим пару капель лимона, украсим укропом. В печени трески много витамина А, что очень благотворно влияет на состояние вашей кожи. Завтрак готов!
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