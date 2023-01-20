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Ручьи с потолка и испорченный ремонт. Как тонули минчане с переулка Козлова? Анонс программы «Решение есть!»

20 января 2023 10:35
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Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть.

Ручьи с потолка и испорченный ремонт. Как тонули минчане с переулка Козлова? Анонс программы «Решение есть!»-1

Не поплывем, так поплаваем. Десятки мокрых квартир, испорченный ремонт и ручьи с потолка.

Ручьи с потолка и испорченный ремонт. Как тонули минчане с переулка Козлова? Анонс программы «Решение есть!»-4

Текло по окнам, мы не успевали полотенца вымакивать.

Ручьи с потолка и испорченный ремонт. Как тонули минчане с переулка Козлова? Анонс программы «Решение есть!»-7

Мокрая стенка самым натуральным образом.

Почему под собственной крышей нельзя спрятаться от непогоды?

Ручьи с потолка и испорченный ремонт. Как тонули минчане с переулка Козлова? Анонс программы «Решение есть!»-10

Из-за того что поставили ограждение металлическое, нарушена целостность крыши.

Когда беда пришла сверху. Или куда плывут коммунальщики?

Ручьи с потолка и испорченный ремонт. Как тонули минчане с переулка Козлова? Анонс программы «Решение есть!»-13

Сказали, что у них нет ни денег, ни людей, ни техники. То есть делать ничего не будут. Разбирайтесь сами, это ваши проблемы.

Как тонули минчане с переулка Козлова. Мокрая история. «Решение есть!» Смотрите в 16:50 сразу после выпуска новостей на СТВ.

Ручьи с потолка и испорченный ремонт. Как тонули минчане с переулка Козлова? Анонс программы «Решение есть!»-16

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# Проблемы ЖКХ # общество # Фотофакт

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