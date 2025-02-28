Представительницы БСЖ предприятий Минпрома обсудили планы на 2025-й

Представительницы объединенной организации предприятий Минпрома Белорусского союза женщин подвели итоги работы за прошлый год и обсудили планы на 2025-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представительницы объединенной организации предприятий Минпрома Белорусского союза женщин подвели итоги работы за прошлый год и обсудили планы на 2025-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В отчетной конференции приняли участие 129 женщин из разных уголков страны. В их числе лучшие в отрасли, а также те, кто ярко проявил себя в общественной жизни. Трудно представить историю нашей страны без созидательного труда женщин. Сегодня представительницы организации Минпрома участвуют не только в республиканских мероприятиях Белорусского союза женщин, но и инициируют проведение своих.
Одно из самых ярких событий – конкурс трудовых династий, который традиционно собирает большое количество участников. Среди планов на 2025 год – активное участие в проектах БСЖ. В год 80-летия Великой Победы особое внимание уделят патриотической теме.
Надежда Лазаревич, председатель объединенной организации предприятий Министерства промышленности Белорусского союза женщин:
Мы растем численностью, уже на сегодняшний момент около 4 тысяч женщин Белорусского союза женщин промышленности в объединенке. Это женщины разные. Это и бухгалтеры, и экономисты, и работники промышленных цехов, и системы АТК, и повара, и так далее.
Мы вместе с союзом женщин, у нас тысячи, мы все в едином порыве защищаем интересы нашей страны, работая каждый на своем рабочем месте. Ну и свободное время мы, конечно же, уделяем общественной жизни, показываем, что у нас все возможно, только было бы желание.
На отчетной конференции подвели итоги отраслевого конкурса «Женщина года – 2024». Заслуженные награды получили 13 лучших представительниц объединенной организации Минпрома.