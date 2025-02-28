Представительницы БСЖ предприятий Минпрома обсудили планы на 2025-й

Представительницы объединенной организации предприятий Минпрома Белорусского союза женщин подвели итоги работы за прошлый год и обсудили планы на 2025-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отчетной конференции приняли участие 129 женщин из разных уголков страны. В их числе лучшие в отрасли, а также те, кто ярко проявил себя в общественной жизни. Трудно представить историю нашей страны без созидательного труда женщин. Сегодня представительницы организации Минпрома участвуют не только в республиканских мероприятиях Белорусского союза женщин, но и инициируют проведение своих.

Одно из самых ярких событий – конкурс трудовых династий, который традиционно собирает большое количество участников. Среди планов на 2025 год – активное участие в проектах БСЖ. В год 80-летия Великой Победы особое внимание уделят патриотической теме.